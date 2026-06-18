Puigcerdà reuneix un centenar de juristes per abordar els reptes de l’advocacia
Les XVII Jornades de les Juntes de Govern, que se celebren al Teatre Casino Ceretà, analitzen la sostenibilitat del Torn d’Ofici, l’impacte de la intel·ligència artificial i els nous models de resolució de conflictes
Puigcerdà s’ha convertit des d’aquest dijous en el punt de trobada de l’Advocacia Catalana amb la celebració de les XVII Jornades de les Juntes de Govern del Consell de l’Advocacia Catalana. La trobada aplega prop d’un centenar de representants dels catorze col·legis professionals de Catalunya per analitzar els principals desafiaments que afronta la professió i reforçar la coordinació institucional.
La sessió inaugural s’ha celebrat al Teatre Casino Ceretà, que durant dos dies es converteix en l’escenari de debats, tallers i espais d’intercanvi d’experiències entre responsables col·legials. L’objectiu és compartir models de gestió, detectar problemàtiques comunes i avançar cap a criteris d’actuació compartits davant els nous escenaris jurídics, tecnològics i organitzatius.
El president del Consell de l’Advocacia Catalana i degà del Col·legi d’Advocats de Vic, Rogeli Montoliu, ha remarcat que el sistema de justícia es troba en un procés de transformació profunda i que els col·legis professionals han de participar activament en aquesta redefinició per garantir la defensa dels drets de la ciutadania. Segons ha assenyalat, les jornades permeten compartir diagnòstics i construir respostes conjuntes davant els grans reptes de futur de la professió.
La primera jornada ha inclòs diversos tallers dedicats a qüestions especialment sensibles per al sector, com la sostenibilitat del Torn d’Ofici, l’Assistència a la Persona Detinguda, l’impacte dels MASC i dels nous sistemes de resolució de conflictes, la comunicació col·legial o la taxació de costes.
La presidenta de la Comissió de Formació del Consell i degana del Col·legi de l’Advocacia de Figueres, Maria Hilari, ha destacat la necessitat de disposar d’espais de formació compartida que permetin actualitzar coneixements, intercanviar bones pràctiques i preparar els equips de govern per als nous escenaris que afecten l’exercici professional.
Per la seva banda, el degà del Col·legi de l’Advocacia de Girona, Albert Sierra, ha subratllat la importància de celebrar aquestes jornades al territori i ha valorat positivament una iniciativa que contribueix a reforçar els vincles entre els diferents col·legis i a consolidar la cohesió de la professió.
Les sessions continuaran aquest divendres amb nous tallers centrats en la intel·ligència artificial aplicada a la gestió col·legial, la governança institucional, la futura normativa de l’advocacia catalana i el debat sobre la formació continuada obligatòria.
Les conclusions que s’extreguin de les diferents sessions serviran per definir futures línies d’actuació compartides entre el Consell i els col·legis professionals. Les jornades es tancaran amb l’acte de cloenda institucional, que comptarà amb la participació del conseller de Justícia i Qualitat Democràtica de la Generalitat, Ramon Espadaler.
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