El cuiner Albert Boronat de Llívia fa doblet amb un reconeixement estatal ara pel seu Colmado
L'establiment ha estat distingit a Madrid en el marc de CharcutExpo 2026, poques setmanes després que el xef cerdà guanyés el Concurs de Capipota de Catalunya de vedella
El Colmado Llívia, dirigit per Albert Boronat, ha estat distingit amb dues Joies de la Xarcuteria en la primera edició dels premis estatals impulsats per CharcutExpo 2026, celebrada aquesta setmana a IFEMA Madrid. L'establiment de la Cerdanya forma part del grup de catorze negocis de tot l'Estat que han rebut aquesta categoria, que reconeix la qualitat del producte, el servei i la capacitat d'innovació en el punt de venda.
El reconeixement arriba en un moment especialment destacat per a Boronat. Fa només unes setmanes, el xef de Llívia es va proclamar guanyador del primer premi del Concurs de Capipota de Catalunya de vedella, celebrat a Igualada en el marc del Festival Vadefoodies. Boronat es va imposar en la categoria d'innovació entre divuit participants d'arreu del país gràcies a la seva reinterpretació d'un dels plats més emblemàtics de l'anomenat esmorzar de forquilla.
El certamen, organitzat per l'associació Vadefoodies, posa en valor la cuina dels menuts i reivindica el capipota com una de les receptes més representatives de la cuina popular catalana. En la categoria d'innovació es premien noves tècniques, presentacions i lectures contemporànies d'un plat profundament arrelat a la tradició.
Les dues distincions consoliden la trajectòria d'Albert Boronat i del Colmado Llívia com una proposta gastronòmica de referència, capaç de combinar el respecte pel producte i l'ofici tradicional amb una mirada creativa i innovadora.
Entre els establiments gironins reconeguts a CharcutExpo, la màxima distinció, les tres Joies de la Xarcuteria, ha estat per a Arnall de Torre Valentina, de Sant Antoni de Calonge, mentre que Vallémena, de Sant Gregori, i Can Fanera, de la Cellera de Ter, han obtingut una Joia de la Xarcuteria.
Els premis han distingit un total de 45 establiments de tot l'Estat amb l'objectiu de posar en valor els professionals que mantenen viu l'ofici xarcuter i que, alhora, incorporen noves formes de venda, presentació, gestió i atenció al client.
- L'entorn del bisbe Xavier Novell denuncia que l'Església espanyola li posa pals a les rodes per fer un recés religiós
- Navàs acomiada el jove de 18 anys que va perdre la vida a l'Ametlla de Merola amb un sentit minut de silenci
- El Grup Ítaca crearà un gran espai d'oci diürn i nocturn a Sant Fruitós de Bages
- La greu malaltia que passa desapercebuda i creix cada vegada més: «Em deien que no tenia res i vaig arribar a pensar que era càncer»
- Adeu al para-sol: l'invent que fa ombra a quatre persones ja és a les platges de Catalunya
- Catalunya activa el primer avís per onada de calor de l’any: els termòmetres es dispararan a partir de diumenge
- L’entrenador de running creat per dos joves de Navàs que et parla per WhatsApp: 'A la gent li agrada molt per la seva facilitat d’ús
- El fitxatge de Xevi Pujol li sortirà car al Barça de bàsquet