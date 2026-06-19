Primera trobada de lectors de la Cerdanya
L'Auditori de Bolvir acollirà dissabte una jornada que reunirà més de 120 aficionats als llibres dels vuit clubs de lectura existents amb l'escriptor Albert Villaró com a convidat principal
Per primera vegada, les biblioteques de la Cerdanya han unit esforços per organitzar una trobada conjunta dels clubs de lectura de la comarca. La cita serà aquest dissabte, 20 de juny, a les cinc de la tarda a l'Auditori de Bolvir, que acollirà la primera edició de la Trobada de Clubs de Lectura de Cerdanya.
La iniciativa reunirà els membres dels vuit clubs de lectura que actualment funcionen a la comarca i que apleguen més de 120 persones. La jornada està impulsada per la Biblioteca de Bellver de Cerdanya, la Biblioteca Eduard Fornés de Bolvir i la Biblioteca Comtat de Cerdanya de Puigcerdà, amb el suport de l'Ajuntament de Bolvir i la col·laboració del Consell Comarcal de la Cerdanya.
A banda dels clubs vinculats a les biblioteques, a la comarca també n'hi ha a All, Llívia i Urús, així com el del Casal Comarcal de la Gent Gran i el del Club Excursionista de Cerdanya, especialitzat en literatura de muntanya.
La trobada neix amb un doble objectiu. D'una banda, vol donar a conèixer la realitat dels diferents clubs de lectura de la comarca i crear un espai de diàleg, intercanvi d'impressions i convivència entre els seus membres. De l'altra, pretén aprofundir en l'experiència lectora amb una proposta de caràcter literari.
L'acte central de la jornada serà la conferència de l'escriptor pirinenc Albert Villaró, que pronunciarà la xerrada titulada «Les misèries del procés creatiu». L'autor compartirà amb els assistents la seva experiència com a escriptor i oferirà una mirada personal sobre els mecanismes i les dificultats que envolten el procés d'escriptura.
Amb aquesta primera trobada, les biblioteques de la Cerdanya fan un pas més en la promoció de la lectura i en la creació de xarxes de col·laboració entre equipaments i lectors d'arreu de la comarca, posant en valor el dinamisme cultural i el pes que els clubs de lectura han anat adquirint al territori en els darrers anys.
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