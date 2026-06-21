Universitaris més enllà dels cinquanta: Bolvir clou amb èxit el segon Campus de l'Experiència
La iniciativa pedagògica de la Universitat Internacional de Catalunya per a estudiants sènior tanca el curs amb una quarantena d’alumnes i es reafirma com un espai de coneixement, creixement personal i convivència a la Cerdanya
Bolvir ha posat el punt final a la segona edició del Campus de l’Experiència de la Universitat Internacional de Catalunya (UIC Barcelona), una iniciativa de formació adreçada a persones majors de 50 anys que ha despertat l'interès d'una quarantena d’alumnes participants, i que s’ha consolidat a la comarca tant per la bona participació com per la qualitat i la diversitat dels continguts oferts.
El Campus de l’Experiència s’ha consolidat com un espai de trobada i d’aprenentatge continu per a persones de diferents municipis de la Cerdanya, fomentant la curiositat intel·lectual, les relacions personals i la participació activa en la vida cultural i social del territori. Durant la cloenda, també s’ha posat en valor l’esforç, la constància i les ganes d’aprendre dels alumnes, que han tornat a demostrar que el coneixement no té edat.
L’oferta formativa del programa destaca pel seu caràcter transversal i multidisciplinari. Les assignatures s’emmarquen en àmbits de coneixement tan diversos com la història, l’art, la filosofia, la literatura, la ciència, la tecnologia, el dret, l’economia, la sociologia, la psicologia i les ciències de la salut, amb l’objectiu d’aprofundir en la comprensió de la cultura, la ciència i la societat contemporànies.
El pla d’estudis d’aquesta segona edició ha inclòs matèries com Literatura catalana contemporània, Història de la Música: de l’antiguitat al segle XXI, Artistes catalans, avui, Guerra i pau al segle XX, Geografia del món, avui, Geopolítica dels recursos naturals i energètics al segle XXI, Corrents actuals de la Psicologia, Ciència per a no científics, Temàtiques de la filosofia actual, Ciència, tecnologia i societat: claus per entendre el segle XXI, Història de Catalunya II i Patrimoni artístic i històric de la Cerdanya i el seu entorn. Aquest darrer àmbit, especialment vinculat al territori, permet als participants aprofundir en el coneixement de la història i el patrimoni de la mateixa comarca, reforçant el vincle entre la formació universitària i la realitat local.
La metodologia del Campus és dinàmica i participativa i requereix el treball en grup més enllà de les sessions presencials i virtuals. Els professors inicien cada assignatura amb dues classes presencials i imparteixen la resta de sessions en format virtual. El sistema d’avaluació es basa en la qualificació d’apte o no apte, sense exàmens, tot i que els estudiants han d’acreditar un mínim del 80% d’assistència i una participació activa al llarg del curs.
Els alumnes que completen satisfactòriament els tres anys del programa obtenen el títol de Diplomat en el Programa Sènior Universitari en Cultura, Ciència i Societat de la UIC Barcelona, un reconeixement de caràcter no oficial que certifica el seu itinerari formatiu.
Des de l’organització s’ha felicitat totes les persones que han completat aquesta segona edició i s’ha reconegut la tasca de l’equip docent, de la UIC Barcelona i de l’Ajuntament de Bolvir, que han fet possible el desenvolupament del projecte.
L’acte de cloenda i lliurament de diplomes ha estat marcat pel reconeixement i satisfacció compartida entre l’alumnat i els responsables del projecte. La consellera comarcal d’Ensenyament, Maria Sans, ha volgut acompanyar els participants en el tancament d’una experiència que, segons han coincidit a destacar els assistents, s’ha convertit en molt més que una proposta acadèmica. També hi han participat el diputat de Girona, Alfons Casamajó, la regidora de Cultura de Puigcerdà, Laura Muñoz, i la regidora de Cultura de Prats i Sansor, Sílvia Rosell.
- La mort de Megan Kimmel als 46 anys commociona el món del trail
- Cinquanta anys del refugi Prat d'Aguiló: 'S'ha de venir a la muntanya amb una sobredosi d'humilitat i respecte
- L'Ajuntament de Gaià desaconsella el bany a la zona on dissabte va morir un noi ofegat
- Tens un coeficient intel·lectual alt? Els sis hàbits que caracteritzen aquestes persones
- Sílvia Caballol, psicòloga i escriptora: 'La identitat de Jesús no depenia de l’aprovació externa
- El bisbat de Solsona nomena capellà el seu diaca un any després
- Morir sense testament a Catalunya: així s’aplica la successió intestada i qui pot heretar el patrimoni
- Troben mort un jove de 20 anys a Artés que va sortir a córrer i no va tornar a casa