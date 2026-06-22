El Govern convoca les ajudes per la mobilitat dels estudiants del Pirineu
Els alumnes del Solsonès, la Cerdanya, el Berguedà i l'Alt Urgell poden presentar les sol·licituds fins el 20 de juliol
El Departament de Recerca i Universitats ha obert la convocatòria d'ajuts a la mobilitat per a l'estudiantat universitari resident a les comarques de muntanya, amb un pressupost global d'1,04 milions d'euros. La línia d'ajuts està destinada a facilitar l'accés als estudis superiors dels joves que han de desplaçar-se i allotjar-se fora de la seva comarca de residència per cursar estudis universitaris.
La convocatòria s'adreça a estudiants de l'Alt Urgell, l'Alta Ribagorça, el Berguedà, la Cerdanya, la Garrotxa, el Pallars Jussà, el Pallars Sobirà, el Ripollès, el Solsonès i la Vall d'Aran. Els ajuts, impulsats pel Departament de Recerca i Universitats i gestionats per l'Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR), poden arribar fins als 2.000 euros per beneficiari.
Les sol·licituds es poden presentar de manera telemàtica fins al 20 de juliol a les 14 hores. Per optar als ajuts, l'estudiantat ha de complir els llindars de renda i patrimoni establerts i estar matriculat en un mínim de 60 crèdits anuals d'estudis de grau presencials.
En el cas dels estudiants que ja havien iniciat els estudis en cursos anteriors, també se'ls exigeix haver superat el 80% dels crèdits matriculats en les branques d'arts i humanitats, ciències, ciències de la salut i ciències socials i jurídiques, o bé el 60% en els estudis d'enginyeria i arquitectura.
El curs passat es van concedir 282 ajuts APA, dels quals el 64,54% van correspondre a dones. El Solsonès va ser la comarca amb més beneficiaris, amb 89 ajuts, seguida de l'Alt Urgell amb 34, el Berguedà amb 30 i el Pallars Jussà amb 25. La Cerdanya va registrar 19 estudiants beneficiaris.
Pel que fa a les universitats de destinació, la majoria dels estudiants becats cursaven els seus estudis a la Universitat de Lleida (UdL), amb 80 beneficiaris, seguida de la Universitat de Barcelona (UB), amb 67, i de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), amb 35 estudiants.
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