Junts reclama més pressupost pel nou Institut Escola de Bellver i per a un centre multieducatiu a Puigcerdà
La formació presenta 62 esmenes per a l'Alt Pirineu i l'Aran i proposa també ampliar les beques universitàries per als estudiants de muntanya
Junts per Catalunya ha situat la Cerdanya entre les seves prioritats en el paquet de 62 esmenes presentades als pressupostos de la Generalitat per a l'Alt Pirineu i l'Aran. La formació reclama partides per impulsar el nou Institut Escola de Bellver de Cerdanya i per transformar l'Escola Llums del Nord de Puigcerdà en un centre multieducatiu que pugui acollir l'escola de formació d'adults, l'Escola Oficial d'Idiomes, el Conservatori de Música dels Pirineus i altres serveis formatius.
El diputat i regidor de la Seu d'Urgell, Jordi Fàbrega, va defensar aquestes actuacions assegurant que "l'equitat territorial també passa per disposar d'equipaments educatius adequats". La formació també proposa incrementar en 1,5 milions d'euros les beques APA per doblar-ne la quantia, universalitzar-les i incloure-hi els estudiants de cicles formatius de grau superior.
Les esmenes es van presentar en una roda de premsa a la Seu d'Urgell amb la participació del portaveu parlamentari de Junts, Salvador Vergés, i del mateix Fàbrega. El dirigent de Junts va insistir que "el Pirineu no reclama privilegis, reclama oportunitats" i va criticar la reducció de més d'un milió d'euros en la dotació de l'Institut per al Desenvolupament i la Promoció de l'Alt Pirineu i Aran (IDAPA).
"És una decisió incomprensible que envia un missatge molt clar: mentre el Govern omple els discursos de bones paraules sobre el Pirineu, redueix els recursos destinats a fer-lo avançar", va afirmar Vergés.
Entre les propostes per al conjunt de l'Alt Pirineu i l'Aran, Junts planteja recuperar la dotació de l'IDAPA amb un increment d'1,13 milions d'euros, crear una línia específica d'un milió d'euros per actuar de manera urgent en camins de muntanya i impulsar la tercera fase de condicionament de l'eix Comiols-Folquer-Isona.
En l'àmbit sanitari, la formació també proposa avançar en la construcció de l'Hospital Comarcal de l'Alt Urgell i destinar 2,5 milions d'euros per iniciar la residència per a la gent gran de la Seu d'Urgell, així com convertir els CAP de Sort i del Pont de Suert en centres d'urgències d'atenció primària (CUAP).
Fàbrega va defensar que les esmenes són "propostes realistes per donar resposta a les necessitats dels pirinencs", mentre que Vergés va qualificar els comptes del Govern de Salvador Illa de pressupostos que "arriben tard i malament" i que, al seu parer, no resolen els problemes estructurals del territori.
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