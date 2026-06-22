La temporada d’hivern al Pirineu es tanca amb més d’un miler d’allaus i dues víctimes mortals
El gruix de neu a terra al Pirineu occidental ha estat el normal o lleugerament superior. En canvi, al Pirineu oriental ha estat, en general, per damunt del normal
La temporada hivernal al Pirineu de Catalunya ha finalitzat amb un registre de 1.049 allaus respecte les 250 de mitjana que se solen enregistrar, i amb un grau de perill d’allaus de 2,3 en una escala de l’1 al 5. Els gruixos de neu a terra han estat per sobre de la mitjana.
La consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque, ha recordat “la necessitat d’informar-se de les condicions meteorològiques i de la neu que trobarem i del grau de perill d’allaus previst amb antelació, per planificar l’estada a la muntanya amb la màxima seguretat possible”.
El gruix de neu a terra al Pirineu occidental ha estat el normal o lleugerament superior. En canvi, al Pirineu oriental ha estat, en general, per damunt del normal durant gairebé tota la temporada; atenent a les dades històriques (amb origen en els anys 80 i 90) no s’han registrat rècords absoluts de temporada, però s’hi han aproximat.
El final de la temporada hivernal s’ha caracteritzat per un abril especialment càlid, amb temperatures mitjanes rècord i xàfecs de tarda, sovint en forma d’aigua fins a cota alta, que han accelerat la fusió de la neu durant la primavera i l’augment significatiu dels cabals dels rius.
Per altra banda, la temporada 2025-2026 s’ha tancat amb un balanç de 20 accidents i dues víctimes mortals (una a l’Aran i l’altra a la Pallaresa). Les allaus, en ambdós casos, van ser de placa, de mides entre mitjana i gran, en vessants obacs per damunt dels 2.400 metres.
La consellera Paneque ha volgut insistir en “la necessitat d’adoptar mesures d’autoprotecció per tal de minimitzar el risc en les sortides a la muntanya a l’hivern”, i ha recordat que “a la web de l’ICGC es poden consultar els consells de bones pràctiques”, així com també a la web de Protecció Civil.
L’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC), dependent del Departament de Territori, és l’ens encarregat de la vigilància i la predicció del perill d’allaus a Catalunya. L’Institut va emetre a finals de maig el darrer Butlletí de Perill d’Allaus (BPA) de la temporada, adreçat a les persones que practiquen activitats a la muntanya.
Paneque ha recordat que l’objectiu final de les tasques endegades pel servei de predicció d’allaus de l’ICGC és “informar i conscienciar la població que viu a muntanya o que hi desenvolupa les seves activitats professionals o de lleure” a la muntanya hivernal. Catalunya té 1.300 km² de terreny allavós i, tot i que cada any és molt diferent, es registren al voltant de 250 allaus per temporada, segons la Base de dades d’allaus.
Molta neu i també més cerca d’informació de les allaus
Aquesta temporada s’han registrat més d’un miler d’allaus, en gran part degut a una temporada molt nivosa i a la intensificació de la cerca i d’informació de l’activitat allavosa.
El mes en què s’han enregistrat més allaus ha estat el gener. Les nevades continuades des de l’inici de temporada fins al gener, al Pirineu oriental, o fins al febrer, al Pirineu occidental, van afavorir aquest número d’allaus.
El sector amb més registres d’allaus ha estat l’Aran-Franja Nord de la Pallaresa, seguit del Ter-Freser. Pel que fa al tipus d’allaus, enguany hi ha hagut una activitat excepcional de lliscaments basals, especialment al Ter-Freser, amb allaus de mida gran i molt gran.
El grau mitjà del perill d’allaus a tot el Pirineu ha estat de 2,3 en una escala de l’1 al 5, mentre que per al període comprès entre 1999 i 2025 era de 2. Enguany s’ha predit grau de perill d’allaus FORT (4) en 15 dies.
Informació accessible a tothom
La informació relacionada amb la neu i les allaus, elaborada per l’ICGC, és accessible a tota la població al seu web, a la secció de Perill d’Allaus i Informació Nivològica.
L’Institut emet diàriament els butlletins de perill d’allaus (BPA) i les notes nivològiques per informar de l’estabilitat i la distribució del mantell nival al Pirineu de Catalunya. També informa de l’activitat d’allaus a través de la Base de dades d’allaus i dels accidents per allaus que ocorren durant la temporada.
Les temporades hivernals s’inicien amb les notes nivològiques, on s’informa de la distribució i gruixos de la neu al terra. Un cop hi ha innivació suficient, es passa a emetre els butlletins de perill d’allaus per a cadascuna de les set zones establertes al Pirineu de Catalunya, de dilluns a dissabte.
Enguany es va iniciar l’emissió l’11 de novembre de 2025 i el darrer butlletí es va emetre el 22 de maig de 2026, fent un total de 154 butlletins.
Dins del BPA, l’usuari troba amb icones i amb text explicatiu el grau de perill d’allaus (de molt fort, 5, a feble, 1), el problema principal per allaus, les orientacions i cotes més perilloses, així com la mida de les allaus previstes.
“Els butlletins proporcionen informació molt rellevant per a la seguretat dels usuaris de la muntanya” i els permeten “preparar amb antelació les seves sortides i activitats”, ha posat en valor la consellera. És per això que ha animat a les persones interessades en sortir a muntanya a l’hivern a “subscriure’s per rebre directament el Butlletí al seu correu electrònic”.
Per complementar el BPA, l’ICGC du a terme el Servei d'informació de gruix de neu i valoració climàtica diària, l’InfoGruixNEU, per a vuit punts del Pirineu situats per sobre dels 1.900 metres. El servei consisteix en representar diàriament, amb una gràfica, el gruix de neu a terra per a cadascun dels punts i mostrar si la innivació és normal, excedentària o deficitària.
Aquest servei s’inicia l’1 d’octubre i finalitza el 15 de juny.
Sistema de predicció i vigilància per allaus
L’ICGC elabora ordinàriament diversos productes i col·labora en diversos protocols de seguretat relacionats amb les allaus. Així, s’encarrega de la vigilància els 7 dies de la setmana i les 24 hores del dia, durant la temporada hivernal.
El Butlletí de Perill d’Allaus és la base per posar en marxa el pla Allaucat i les possibles mesures de protecció de la població. L’ICGC també informa de la possibilitat de fusió de la neu dins del pla Inuncat i informa dels gruixos de neu a través del servei InfoGruixNeu en el marc del pla Neucat, tots de Protecció Civil.
A més, l’ICGC compta amb la col·laboració de Mossos d’Esquadra, Agents Rurals, Bombers GRAE i Conselh Generau d’Aran.
D’altra banda, l’Institut realitza les prediccions locals per a quatre estacions d’esquí gestionades per Ferrocarrils de la Generalitat (FGC) i, quan és necessari, dona suport al desencadenament d’allaus de forma artificial.
Per dur a terme aquestes tasques, els tècnics de l’ICGC realitzen treball de camp i de gabinet, a més de disposar d’una xarxa d’observadors que permet cobrir tot el terreny.
De cara a la propera temporada, està prevista la celebració de les VI Jornades tècniques de neu i allaus (JORTEC), un espai de referència que reunirà professionals i persones aficionades interessades en l’estudi i la pràctica de la neu i les allaus. Aquestes jornades volen fomentar l’intercanvi de coneixement, experiències i bones pràctiques, consolidant-se com un punt de trobada clau per al sector i per a totes aquelles persones vinculades a aquest àmbit.
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