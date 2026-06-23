Cerdanya, la vall del pensionista
La comarca és la segona del país on més creix la població pensionista, amb un augment del 2,7% en un any, però es manté amb una proporció baixa respecte el total de la vall
ACN
La Cerdanya s'ha convertit en la segona comarca de Catalunya on més ha augmentat el nombre de pensionistes durant el 2025. Segons les dades publicades aquest dilluns per l'Idescat, la comarca ha registrat un increment interanual del 2,7% en el nombre de perceptors de pensions de la Seguretat Social, només superada per Osona (+2,8%) i per davant del Baix Empordà (+2,3%).
L'augment del nombre de pensionistes a la Cerdanya contrasta amb la situació d'altres territoris catalans, on la xifra ha disminuït lleugerament. És el cas del Berguedà, que ha registrat una baixada del 0,4%, la més acusada del país, seguit de la Terra Alta (-0,3%), les Garrigues (-0,2%), el Priorat (-0,2%) i el Barcelonès (-0,1%).
Malgrat aquest creixement, la Cerdanya continua sent una de les comarques amb un pes més baix de pensionistes sobre el conjunt de la població. Els beneficiaris d'una pensió representen el 15% dels habitants de la comarca, el percentatge més baix de Catalunya juntament amb Aran (15,5%) i l'Alt Empordà (16,1%). Això significa que, tot i l'increment del nombre de pensionistes, la comarca manté una estructura demogràfica relativament més jove que la majoria de territoris catalans.
A l'altre extrem se situen el Ripollès (27,5%), la Terra Alta (27,4%), el Berguedà (27,3%) i el Lluçanès (26,7%), on més d'un de cada quatre habitants és pensionista.
En el conjunt de Catalunya, el 2025 es va tancar amb 1.574.057 perceptors de pensions de la Seguretat Social, un 1% més que l'any anterior. Tot i aquest increment, el pes dels pensionistes sobre la població total es va reduir lleugerament fins al 19,4%, una dècima menys que el 2024.
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