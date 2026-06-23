Puigcerdà activa noves inversions urgents per millorar la via pública
L’Ajuntament aprova modificacions de crèdit per valor de 686.000 euros per actuar en voreres, parcs infantils, ascensors municipals i la brigada en unes obres que començaran les properes setmanes
L’Ajuntament de Puigcerdà ha aprovat diverses modificacions de crèdit per valor de 686.000 euros amb l’objectiu d’activar noves línies d’inversió que han d’incidir directament en la millora de la via pública, un dels grans reptes del mandat davant l’estat de desgast que presenten molts carrers del municipi.
La partida més important es destinarà a la millora de voreres, amb una inversió de 325.000 euros, a la qual se sumen 226.000 euros per a actuacions als parcs infantils. El paquet d’inversions també inclou l’adquisició d’un nou vehicle per a la brigada municipal, pressupostat en 70.000 euros, i una partida de 65.000 euros per a diverses millores en els ascensors municipals.
Segons ha avançat el consistori, les diferents actuacions es començaran a executar durant les properes setmanes amb la voluntat de millorar l’estat de l’espai públic i adequar diferents equipaments municipals.
L’equip de govern, encapçalat per l’alcalde Joan Manel Serra, ha emmarcat aquestes inversions en el procés de recuperació i actualització de les infraestructures municipals i ho ha resumit amb una metàfora: «No és que veiem la llum al final del túnel, però sí, com a mínim, tenim un túnel».
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