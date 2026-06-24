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Dones de Cerdanya pel reciclatge: dos mercats de segona mà a la vall dels luxes

L'entitat femenina convoca dues jornades d'intercanvi d'objectes i roba amb la voluntat d'estendre la cultura de l'aprofitament

Un mercat de segona ma a la Cerdanya

Un mercat de segona ma a la Cerdanya / ADC

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Miquel Spa

Miquel Spa

Puigcerdà

En un context com el de la Cerdanya, on el pes de les segones residències i el luxe associat a part de l’oferta immobiliària sovint marca el paisatge social i econòmic, els mercats de segona mà han esdevingut un nou contrapunt a aquest elitisme i una aposta per la reutilització i l’economia circular.

L’Associació de Dones de Cerdanya s’ha proposat fer una passa endavant en la conscienciació ambiental i la promoció d’una cultura del reciclatge al territori. Amb aquest objectiu, l’entitat ha organitzat dos mercats de segona mà que se celebraran aquest estiu a la comarca.

Les cites seran el 4 de juliol a Alp i l’11 de juliol a Puigcerdà, dues jornades que volen incentivar la reutilització d’objectes i reduir els residus que acaben a la deixalleria.

Segons va explicar en l'arrencada del projecte la responsable de l’entitat, Anna Pallé, la voluntat del col·lectiu era estendre aquesta iniciativa a diferents municipis de la comarca «amb la finalitat d’afavorir el reciclatge i la reutilització d’objectes abans de portar-los a la deixalleria».

En aquesta línia, l’associació ha fet una crida a la participació ciutadana sota el lema «Si et sobren coses a casa i no saps què fer-ne contacta amb nosaltres», amb l’objectiu de facilitar la circulació d’objectes en bon estat que encara poden tenir una segona vida.

A més, l’entitat ha explicat que posa a disposició una parada compartida dins dels mercats de segona mà per a totes aquelles persones o famílies que vulguin vendre objectes en desús però que no disposin de prou material per muntar una parada pròpia. D’aquesta manera, es vol afavorir la participació i facilitar l’accés a aquest tipus d’iniciatives comunitàries.

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Els mercats s’emmarquen dins d’una voluntat més àmplia de l’associació de promoure hàbits sostenibles i de reduir el volum de residus, alhora que es fomenta la reutilització i l’intercanvi entre veïns i veïnes de la comarca.

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