L'Hospital transfronterer i Associació Universitària de Cerdanya: nou acord per a noves formacions
Una trobada permet identificar nous àmbits de col·laboració i consolida la participació de professionals sanitaris en la programació formativa de la Universitat d’Estiu de Puigcerdà
L’Hospital de Cerdanya i l’AUCER, entitat impulsora de la Universitat d’Estiu Ramon Llull de Puigcerdà, han acordat reforçar la seva col·laboració amb l’objectiu de consolidar nous projectes vinculats a la formació, la divulgació i la promoció del coneixement a la comarca.
En una reunió de treball recent entre la direcció de l’AECT Hospital de Cerdanya i l’Associació Universitària de Cerdanya (AUCER), les dues institucions van coincidir en la voluntat de continuar sumant esforços per acostar el coneixement al territori i generar noves oportunitats de col·laboració.
L’AUCER, entitat sense ànim de lucre amb més de trenta anys de trajectòria, és coneguda especialment per l’organització de la Universitat d’Estiu de Puigcerdà, una iniciativa consolidada que reuneix cada any experts, professionals i ciutadania al voltant de debats i continguts d’interès social, cultural i científic.
La trobada va permetre compartir projectes i identificar àmbits d’interès comú, amb una aposta clara per reforçar la presència de continguts formatius i divulgatius a la comarca. Ambdues parts van destacar la importància de mantenir aquesta línia de treball conjunt per generar valor afegit al territori.
En aquest sentit, l’Hospital de Cerdanya manté una col·laboració històrica amb la Universitat d’Estiu de Puigcerdà, amb la participació de professionals del centre en cursos, tallers i conferències. Al llarg dels anys, aquesta implicació ha permès abordar temes com les emergències sanitàries, la infermeria, la humanització de l’atenció, el benestar professional o l’envelliment actiu.
Les dues institucions van expressar la seva satisfacció per aquest nou impuls a la relació i la voluntat de desenvolupar noves iniciatives conjuntes en el futur immediat.
Presència destacada a la Universitat d’Estiu 2026
L’Hospital de Cerdanya tindrà també un paper actiu a la Universitat d’Estiu Ramon Llull de Puigcerdà 2026, que enguany celebra el seu 30è aniversari amb un ampli programa d’activitats formatives, culturals i de debat obert a la ciutadania.
En aquest context, el director general adjunt de l’AECT Hospital de Cerdanya, Grégory Guibert, i el director mèdic, el Dr. Salvador Sarrà, participaran el 17 de juliol en la 24a Jornada d’Estiu de la Professió Mèdica, organitzada pel Col·legi de Metges de Barcelona (CoMB) al Museu Cerdà de Puigcerdà.
La jornada, titulada «La IA en el món de la salut», se centrarà en els reptes i les oportunitats que la intel·ligència artificial planteja en l’àmbit sanitari, amb la participació de professionals i experts que analitzaran el seu impacte en l’assistència i l’organització dels serveis de salut.
Des de l’AECT Hospital de Cerdanya s’ha fet una crida a la participació dels professionals i de la ciutadania de la Cerdanya i el Capcir en les activitats de la Universitat d’Estiu 2026, que es consolida com un espai de referència per a l’intercanvi de coneixement i experiències al territori.
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