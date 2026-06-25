Els Comuns demanen explicacions al Parlament per l’exclusió de la Cerdanya del nou model d’emergències de l’Alt Pirineu i Aran
La formació qüestiona que la comarca continuï vinculada a Manresa i reclama un desplegament complet dels serveis territorials sota criteris de vegueria
Els Comuns han registrat al Parlament una bateria de preguntes per demanar explicacions al Govern sobre el desplegament de la nova regió d’emergències de l’Alt Pirineu i Aran, després que la Cerdanya hagi quedat fora de l’estructura prevista i continuï depenent funcionalment de l’àrea de Manresa en matèria de bombers i gestió d’emergències.
El diputat Andrés Garcia Berrio ha sol·licitat que l’executiu expliqui quins criteris tècnics i territorials ha seguit per definir el nou model organitzatiu i per què la Cerdanya no forma part plenament de la mateixa estructura que la resta de comarques pirinenques.
En les preguntes registrades, el parlamentari reclama saber si el Govern té previst integrar totes les comarques de l’Alt Pirineu i Aran dins d’una única regió amb competències plenes i considera necessari aclarir la coherència de mantenir la Cerdanya vinculada a Manresa. En aquest sentit, planteja si no seria més adequat desvincular el servei de bombers de la comarca de l’actual àrea operativa i integrar-lo en una estructura pròpia del territori pirinenc.
Berrio també demana informació sobre el desplegament de la nova regió, els recursos humans i materials que s’hi destinaran i el pressupost previst per garantir una autonomia real respecte de Lleida i Manresa. Segons exposa, cal conèixer si el Govern ha avaluat les conseqüències que pot tenir mantenir dependències administratives fragmentades en la coordinació i la rapidesa de resposta davant situacions d’emergència.
En un segon bloc de preguntes, els Comuns posen el focus en l’organització dels serveis territorials de la Generalitat. La formació vol saber quines mesures pensa adoptar el Govern perquè la Cerdanya tingui el pes que li correspon dins l’estructura de l’Alt Pirineu i Aran i pregunta per la manca d’alguns serveis propis malgrat el dinamisme econòmic i demogràfic de la comarca.
Entre altres qüestions, reclamen informació sobre la implantació dels serveis territorials dels departaments d’Empresa i Treball i d’Economia, així com el calendari previst per completar el desplegament de l’administració de la Generalitat al conjunt del territori pirinenc. També demanen si existeix un pla integral que defineixi quins departaments ja estan implantats, on s’ubiquen i quins continuen pendents.
La iniciativa parlamentària també interroga el Govern sobre el funcionament dels serveis territorials ja establerts a municipis com Sort o el Pont de Suert, i sobre les actuacions previstes per reforçar aquells que consideren insuficients. A més, planteja si es revisarà el model actual per evitar duplicitats, dependències externes i desequilibris entre comarques.
Finalment, els Comuns qüestionen si l’actual organització administrativa i dels serveis d’emergències respon realment a una visió de vegueria pirinenca o si continua mantenint una lògica provincial que, segons afirmen, perjudica la cohesió territorial i limita el desenvolupament d’una estructura pròpia per a l’Alt Pirineu i Aran.
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