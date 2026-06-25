Endesa adapta més de 160 suports elèctrics a la Cerdanya per reforçar la protecció de l’avifauna
El pla forma part d’una actuació a escala catalana que preveu intervenir en prop de 1.500 infraestructures per reduir el risc d’electrocució i col·lisió d’aus
Endesa, a través de la seva filial de distribució elèctrica e-distribución, adaptarà durant aquest any més de 160 suports de la xarxa elèctrica de la Cerdanya amb l’objectiu de millorar la protecció de l’avifauna i reduir els riscos d’electrocució i col·lisió de les aus amb les infraestructures energètiques.
L’actuació s’emmarca en un pla global que la companyia està desplegant arreu de Catalunya i que contempla actuacions en gairebé 1.500 suports de la xarxa. Segons ha explicat l’empresa, la comarca cerdana ha estat considerada una de les zones prioritàries d’intervenció per la seva sensibilitat ambiental i la presència d’espècies protegides.
La planificació dels treballs es duu a terme en coordinació amb la Generalitat, que és l’encarregada de definir els criteris de priorització, identificar les àrees amb més risc i fer el seguiment de les actuacions. Aquest model de col·laboració permet concentrar els esforços en aquells punts on les infraestructures poden tenir un impacte més gran sobre la biodiversitat.
Les actuacions inclouen la modificació de les estructures existents, la redistribució d’elements elèctrics i la instal·lació de sistemes específics de protecció. Entre les mesures previstes hi ha la col·locació de fundes aïllants, dispositius anticol·lisió, aïlladors de major longitud, elements antiposada i balises destinades a evitar que les aus s’acostin als punts més perillosos de la xarxa.
La companyia també continua substituint línies convencionals de baixa tensió per cable trenat en zones boscoses. Aquest sistema redueix l’impacte visual de les instal·lacions, millora la integració paisatgística i contribueix a disminuir el risc d’accidents per a les aus.
A més de la protecció de la fauna, les actuacions tenen una incidència directa en la qualitat del subministrament elèctric. Quan una au impacta contra una línia o pateix una electrocució, es poden produir interrupcions del servei que afecten els usuaris. Per aquest motiu, la modernització de la xarxa també busca incrementar la fiabilitat de les instal·lacions.
La companyia destaca que tots els nous suports que es construeixen actualment ja incorporen criteris específics de protecció de l’avifauna. Aquest compromís forma part dels acords assolits amb l’administració i diverses entitats conservacionistes perquè les noves infraestructures minimitzin els riscos per a les aus des del moment de la seva instal·lació.
Des d’Endesa també es reclama un marc regulador que afavoreixi aquest tipus d’inversions i permeti accelerar l’adaptació de la xarxa elèctrica. Segons l’empresa, el suport normatiu i econòmic és indispensable per compatibilitzar la transició energètica amb la conservació del medi natural.
Les actuacions a la Cerdanya s’afegeixen a altres iniciatives impulsades per la companyia en l’àmbit de la conservació ambiental, com projectes de protecció d’espècies amenaçades, programes de seguiment de ratpenats, actuacions en favor del voltor negre o la instal·lació de caixes niu per afavorir la recuperació de la carraca. Un conjunt de mesures que, segons l’empresa, reforcen la convivència entre les infraestructures energètiques i la preservació dels ecosistemes.
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