El Puigcerdà Music Festival reunirà sis concerts de jazz, música d’arrel i clàssica del 24 al 26 de juliol
El certamen aposta per una programació amb intèrprets locals i internacionals i ofereix un abonament per gaudir de tot el cap de setmana
El Puigcerdà Music Festival celebrarà una nova edició del 24 al 26 de juliol de 2026 amb una programació formada per sis concerts que combinaran jazz, música d’arrel i música clàssica. El certamen, organitzat per l’Associació Grup de Recerca de Cerdanya, reunirà artistes locals i internacionals en diferents espais de la capital cerdana.
La programació arrencarà el divendres 24 de juliol a les nou del vespre a la Sala de Convencions del Museu Cerdà amb un concert de joves intèrprets protagonitzat per la clarinetista i oboista Aïnhoa Pla, acompanyada al piano per Laia Martin. Pla ha finalitzat recentment els estudis professionals al Conservatori de Música dels Pirineus i ha rebut el premi Protagonistes del Demà que atorga el Rotary Club del Berguedà.
Els concerts de dissabte i diumenge tindran lloc al Casino Ceretà. El dissabte al migdia, Eva Sauret i Kic Barroc presentaran Barrocant Jazz, una proposta que revisita peces conegudes del segle XVIII amb influències jazzístiques.
La jornada continuarà a les sis de la tarda amb el trio de clarinets Una cosa rara, format per Carlos Moliner, Naüm Monterde i Oriol Garcia, que oferiran Cafè Saumell, un viatge musical als cafès de l’Havana de la segona meitat del segle XIX a través de danzones, polques i fragments operístics.
El plat fort del dissabte arribarà a les nou del vespre amb el violinista Nigedemu Zeng i el pianista Ren Zhang. Zeng compta amb diversos reconeixements internacionals, entre els quals destaquen els premis obtinguts al Concurs Internacional de Música d’Osaka i al Concurs Internacional de Violí de Kachaturian. El duet interpretarà obres de Sarasate, César Franck i Richard Strauss.
La programació dominical s’obrirà a les dotze del migdia amb La Sonsoni, formada per Elies Porter i Pep Lizandra, que presentaran l’espectacle Muntanyes de vida. La proposta combina música i imatges per explicar la transformació dels pobles de muntanya durant les darreres dècades.
La cloenda del festival tindrà lloc diumenge a les nou del vespre amb un concert de cambra dedicat a Johannes Brahms i Schubert. Luba Saladukhina i Janna Gandelman als violins, Aliaksandra Zebryna a la viola, Antonio Mostacci i Dmitry Yablonsky als violoncels, juntament amb la pianista Laia Martin, interpretaran el Quartet amb piano en do menor op. 60 de Brahms i el Quintet per a cordes en do major D. 956 de Schubert.
Les entrades anticipades es poden adquirir a través de Codetickets i també estaran disponibles a taquilla una hora abans de cada actuació. Els preus oscil·len entre els 12 i els 15 euros, mentre que l’abonament per assistir a tots els concerts del cap de setmana té un cost de 50 euros.
L’esdeveniment compta amb el suport de l’Ajuntament de Puigcerdà, la Diputació de Girona, el Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya i l’Institut Català de les Empreses Culturals.
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