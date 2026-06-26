La Generalitat presentarà un estudi sobre les fosses de la Guerra Civil i el franquisme a la Cerdanya
El treball de l’historiador Marc Pont documenta els llocs d’inhumació vinculats a la violència revolucionària, la retirada republicana i la repressió al territori
La Direcció General de Memòria Democràtica de la Generalitat està ultimant la publicació d’un estudi sobre les fosses de la Guerra Civil i la dictadura franquista a la Cerdanya, una investigació que serà presentada públicament el pròxim 30 de juliol a la Sala de Convencions del Museu Cerdà de Puigcerdà.
L’estudi va ser encarregat l’any 2025 a l’historiador Marc Pont amb l’objectiu d’identificar i documentar de manera exhaustiva les fosses i els llocs d’inhumació relacionats amb els episodis de violència i repressió que va viure la comarca durant el conflicte bèl·lic i els anys posteriors.
La investigació analitza diversos episodis històrics vinculats al context de la guerra, entre els quals destaquen la violència revolucionària dels primers mesos del conflicte, els enfrontaments amb el conegut Cojo de Málaga, la repressió exercida contra emboscats i fugitius, els bombardejos feixistes sobre el territori i la retirada republicana de l’any 1939 cap a França.
Segons ha informat la Direcció General de Memòria Democràtica, el treball es troba actualment en fase de revisió abans de la seva publicació digital. Un cop completat aquest procés, l’estudi es podrà consultar a través del Banc de la Memòria Democràtica de Catalunya i del repositori de publicacions del Departament de Justícia i Qualitat Democràtica.
La presentació pública de la investigació anirà a càrrec del mateix Marc Pont, que exposarà els principals resultats d’un treball destinat a ampliar el coneixement sobre els efectes de la guerra i la repressió a la comarca. L’estudi també pretén contribuir a la recuperació de la memòria de les víctimes i a la localització dels espais relacionats amb aquells fets.
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