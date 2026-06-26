Llívia busca la millor mirada de la Cerdanya amb un concurs de fotografia
El Grup de Recerca de Cerdanya i l'Ajuntament convoquen la desena edició del certamen de fotografia de flora cerdana i impulsen un nou premi dedicat al patrimoni i la identitat de l'enclavament
La Cerdanya tornarà a posar-se davant de l'objectiu de les càmeres aquest estiu. El Grup de Recerca de Cerdanya i l'Ajuntament de Llívia han convocat la desena edició del concurs de fotografia de flora cerdana «Esteve Sais–Vila de Llívia», un certamen consolidat que convida a descobrir i capturar la riquesa de les flors naturals de la comarca.
L'edició d'enguany arriba amb una novetat destacada. Coincidint amb el desè aniversari del concurs, el consistori ha decidit impulsar també la primera edició d'un concurs de fotografia local sota el lema «Llívia, enclavament únic», una iniciativa que pretén reivindicar els múltiples atractius d'un municipi singular per la seva història i situació geogràfica.
El nou certamen neix amb la voluntat de promoure la creativitat artística i, al mateix temps, posar en relleu el patrimoni, la cultura, la gastronomia i el paisatge de la vila cerdana. Les imatges presentades també serviran per garantir la fotografia de portada del Quadern de Llívia que s'editi cada any, convertint així el concurs en una eina de projecció i difusió del municipi.
Els organitzadors ja han obert el termini de presentació de les obres, que es podran presentar fins al pròxim 8 d'agost. La convocatòria torna a apel·lar tant a aficionats com a fotògrafs experimentats per captar la bellesa de la flora cerdana i la personalitat d'un dels municipis més emblemàtics de la comarca.
La iniciativa dona continuïtat a un certamen que s'ha anat consolidant al llarg dels anys. En la novena edició, celebrada el 2025, el primer premi, dotat amb 150 euros, va ser per a Antoni Olivella per la fotografia «Visitant curiós». El segon premi, de 100 euros, el va obtenir Rosa Rosell amb l'obra «Esclat», mentre que el tercer guardó, de 50 euros, va recaure en Raimon Anglada i Arumí per la fotografia «Tresor al Carlit».
Amb aquesta doble convocatòria, Llívia fa una aposta decidida per la fotografia com a vehicle per preservar la memòria, reivindicar el paisatge i convidar a mirar la Cerdanya amb uns altres ulls: els de qui sap trobar en una flor, en un carrer o en una panoràmica tota l'essència d'un territori.
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