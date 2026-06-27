Una vall com un llibre obert: els lectors de Cerdanya creen comunitat
Una setantena de persones dels vuit clubs de lectura de la comarca es reuneixen a Bolvir per compartir experiències i reivindicar la lectura com un espai de diàleg, creixement personal i cohesió social
Hi ha qui llegeix en silenci, al sofà de casa o abans d'anar a dormir. I hi ha qui, a més, necessita compartir allò que ha llegit, discutir el final d'una novel·la, descobrir nous punts de vista o simplement trobar-se amb altres persones que també han quedat atrapades per una història. D'aquest esperit van néixer els clubs de lectura i d'aquesta mateixa voluntat de compartir s'ha celebrat la primera Trobada de Clubs de Lectura de Cerdanya, que va reunir una setantena de participants a l'Auditori de Bolvir.
La iniciativa, impulsada per les biblioteques de Bellver, Bolvir i Puigcerdà, va posar de manifest la bona salut de la lectura compartida a la comarca. Membres dels vuit clubs de lectura de la Cerdanya van participar en una jornada que va anar molt més enllà dels llibres i que es va convertir en un espai de convivència, intercanvi i reflexió.
La trobada va aplegar representants dels clubs d'All, Bellver, Bolvir, Llívia, Puigcerdà, Urús, el Casal Comarcal de la Gent Gran de Puigcerdà i el Club de Lectura de Muntanya del Club Excursionista de Cerdanya (GREC), un mosaic que exemplifica la vitalitat cultural del territori.
L'acte es va obrir amb la benvinguda del primer tinent d'alcalde i regidor de Cultura de Bolvir, Àngel Maurell, que va felicitar les organitzadores per la iniciativa i va destacar la necessitat de continuar apostant per la cultura i pels espais de participació ciutadana.
Un dels moments clau de la jornada va ser la presentació de cadascun dels clubs. Les intervencions van coincidir en una idea: la lectura és molt més que un hàbit individual. Per als participants, els clubs s'han convertit en espais de creixement personal, de respecte per la diversitat d'opinions i de creació de nous vincles socials.
El punt central va arribar amb la conferència de l'escriptor Albert Villaró, titulada «Les misèries del procés creatiu». Amb un to proper i ple d'anècdotes, l'autor va obrir les portes del seu univers literari i va reflexionar sobre la construcció de personatges, l'elaboració de diàlegs, les rutines d'escriptura i la relació dels autors amb el món editorial.
La cloenda va anar a càrrec d'Eduard Fornés, editor i coordinador del club de lectura de Bolvir, que va animar els assistents a continuar impulsant aquests espais de trobada i d'intercanvi cultural, cada vegada més arrelats a la comarca.
La jornada es va tancar amb un refrigeri que va permetre allargar les converses i compartir impressions. Entre els assistents, el sentiment era unànime: l'experiència ha estat un èxit i ja es comença a mirar cap a una segona edició.
En un temps marcat per les presses i les pantalles, la trobada celebrada a Bolvir ha evidenciat que els llibres continuen tenint la capacitat de reunir persones. A la Cerdanya, llegir també s'ha convertit en una manera de fer comunitat.
- Sara Figueras, sobre els dos terratrèmols de Veneçuela: “És probable que molta gent hagués sortit al carrer després del primer sisme quan ha arribat el segon, encara més fort, i això ha agreujat la situació"
- Aliança Catalana s'instal·la a Berga a l'antic local de Casal Panxo
- Kiko Matamoros denuncia la desaparició del seu germà Coto i demana ajuda per trobar-lo: “M’agradaria ajudar-lo”
- Els cinc secrets de l’èxit del vespreig, un format que ja inclouen més de la meitat d’establiments d’oci
- La baralla multitudinària preocupa els veïns de Sant Joan de Vilatorrada: 'Els qui sempre venen a molestar són de fora del poble
- Crida de la residència d'avis de Sant Llorenç de Morunys per trobar personal: 'Estem en situació crítica
- Vuit adults i un menor detinguts a Manresa per una revenja després d'una discussió a Sant Joan
- Commoció per la mort d'un exconcursant de 'La Voz' en un accident domèstic als 26 anys