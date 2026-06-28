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'Cada fita una història', el passeig entre fronteres a Llívia

El projecte de ruta vincula la descoberta del territori amb el futur museu “Fita 0”, que analitzarà la història i el paper de la frontera a Llívia i la Cerdanya

Una sortida per la ruta Cada Fita una HIstòria

Una sortida per la ruta Cada Fita una HIstòria / GREC

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Miquel Spa

Miquel Spa

Llívia

L’Ajuntament de Llívia ha posat en marxa la ruta cultural i divulgativa “Cada fita una història”, una iniciativa que vol apropar la ciutadania al coneixement de la història local i als espais més significatius de l’enclavament cerdà. El projecte compta amb la col·laboració del Grup Excursionista de Cerdanya, que participa en la dinamització i difusió del recorregut.

La proposta planteja un itinerari per diversos punts del terme municipal amb l’objectiu de posar en valor el patrimoni històric, cultural i paisatgístic del municipi, tot explicant episodis i elements vinculats a la seva evolució com a enclavament singular dins del territori així com les masies més emblemàtiques. El recorregut és de set quilòmetres per un terreny planer. Turisme de Cerdanya en fa també difusió com a un dels reclams turístics i culturals de la vall.

Una de les fites del recorregut

Una de les fites del recorregut / GREC

La ruta està vinculada al futur projecte del Museu de la Frontera Fita Zero, que s’està desenvolupant a l’antiga Torre Bernat de So de Llívia. Aquest equipament es concep com un espai de referència per interpretar la frontera, la identitat local i la història del municipi en el context cerdà i pirinenc.

El projecte museogràfic, que pren el nom de “Fita 0”, vol esdevenir un nou espai de turisme cultural dedicat a analitzar els orígens històrics de la frontera i la seva repercussió sobre el territori. L’Ajuntament ha impulsat recentment la tramitació del concurs públic per definir els continguts de l’equipament, ubicat també a la històrica Torre Bernat de So, al centre de la vila.

En paral·lel, el consistori ha activat la licitació de la segona fase del projecte “Espai Fita 0: frontera, enclavament i memòria”, destinada a la recerca, documentació i producció dels continguts que formaran part del futur museu. Aquesta etapa inclou la creació de materials divulgatius, elements interactius i audiovisuals, així com la correcció i traducció de textos.

Segons ha detallat el mateix Ajuntament, el projecte també contempla l’adaptació dels continguts a criteris d’accessibilitat, amb subtitulació, audiodescripció, llengua de signes i lectura fàcil, amb l’objectiu de garantir un accés universal a la informació.

Notícies relacionades

Des del consistori es destaca que la combinació entre la ruta “Cada fita una història” i el futur espai museístic permetrà reforçar la difusió del patrimoni de Llívia i consolidar un relat cultural propi sobre la seva condició d’enclavament històric, amb la frontera com a eix central de la interpretació del territori.

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