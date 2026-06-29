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El pastor de la Cerdanya Armand Flaujat denuncia que li han matat dos gossos per robar-li ovelles al Baix Camp

Assegura que els animals haurien estat enverinats i lamenta que "el principal enemic del pastor és el propi humà"

El pastor i professor Armand Flaujat

El pastor i professor Armand Flaujat / ARXIU PARTICULAR

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Miquel Spa

Miquel Spa

Puigcerdà

El reconegut pastor de la Cerdanya Armand Flaujat, que actualment resident al Baix Camp on també porta a terme la seva feina, ha denunciat haver estat víctima d'un enverinament de gossos i, alhora, un robatori a la seva explotació ramadera durant la nit de Sant Joan. Segons ha relatat, uns desconeguts van entrar al corral, van sostreure cinc ovelles borregues de reposició, que són les que son jovesi encara no han parit, i els dos gossos encarregats de protegir el ramat van aparèixer morts. Els fets ja han estat denunciats als Mossos d'Esquadra, que han obert una investigació.

Segons ha explicat el mateix ramader, després de presentar la denúncia es van desplaçar fins a l'explotació agents de la policia científica per inspeccionar l'escenari. D'acord amb la primera hipòtesi sorgida de l'anàlisi, els dos gossos, el Núvol i la Txuri, podrien haver estat enverinats amb anticongelant, una circumstància que haurà de confirmar la investigació.

Flaujat és un reconegut especialista en gossos de protecció. És monitor titulat d'ensinistrament per l'Institut de l'Élevage de França, acumula 30 anys d'experiència en l'ensinistrament de gossos i en la formació de nous ensinistradors i exerceix com a tècnic en gossos de protecció de l'Institut Pirinenc. Al llarg de la seva carrera també ha col·laborat amb els governs de Xile i Alemanya en l'aplicació de mesures per protegir els ramats dels atacs de pumes i llops.

Els gossos morts d'Armand Flaujat

Els gossos morts d'Armand Flaujat / ARXIU PARTICULAR

El ramader lamenta especialment la pèrdua dels dos animals, que havia criat específicament per protegir el ramat. "Ens roben el fruit del nostre treball, amb el qual intentem guanyar-nos la vida, i el pitjor és que ens maten els gossos", afirma en el seu escrit.

Flaujat vincula aquest episodi amb els atacs ocasionals de la fauna salvatge, com l'os, el llop o les guilles, dels quals assegura que actuen per alimentar-se. En canvi, considera que actuacions com la que ha patit són especialment difícils d'entendre. "Hi ha amb qui podem conviure o almenys intentar-ho, però hi ha uns altres animals, els humans, que són els més perillosos i destructius", escriu.

La indignació i la impotència marquen el seu relat, en què assegura que li costa trobar paraules després dels fets viscuts. El missatge conclou amb una reflexió contundent: "El principal enemic del pastor és el propi humà".

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Els Mossos d'Esquadra mantenen oberta la investigació per identificar els autors del robatori i aclarir les circumstàncies de la mort dels dos gossos de protecció.

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