Territori destina 300.000 euros als municipis per a la gestió de nevades
La convocatòria permet subvencionar fins a 7.500 euros per ajuntament per cobrir despeses de retirada de neu, productes anticongelants i maquinària durant l'hivern
El departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica ha obert una nova convocatòria de subvencions dotada amb 300.000 euros per ajudar els municipis i consells comarcals de les comarques de muntanya i de l'Aran a sufragar les despeses derivades de la neteja de les vies municipals afectades per les nevades. Cada ajuntament podrà rebre fins a un màxim de 7.500 euros.
Els ajuts estan destinats a finançar totalment o parcialment les actuacions executades entre l'1 de novembre del 2025 i el 30 d'abril del 2026. Els ens locals disposaran d'un termini d'un mes, a partir de demà, per presentar les seves sol·licituds.
La consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque, ha destacat que aquesta línia d'ajuts, que el departament impulsa des de fa anys, té com a objectiu "pal·liar les despeses recurrents que han d'afrontar aquests ajuntaments per mantenir les seves vies en bones condicions d'accessibilitat". Segons Paneque, aquestes subvencions també contribueixen a "minimitzar els desequilibris territorials que comporta als municipis la seva situació geogràfica" i a facilitar la mobilitat dels seus residents.
Les subvencions permetran cobrir despeses relacionades amb la retirada de neu i gel, la compra, l'emmagatzematge i la distribució de potassa i altres productes anticongelants, el lloguer i la posada a punt de la maquinària llevaneu, el combustible necessari per al seu funcionament i els costos de personal vinculats a aquestes tasques.
Podran optar a aquests ajuts els municipis de les comarques considerades de muntanya segons la legislació vigent, així com els respectius consells comarcals i el Conselh Generau d'Aran en els casos en què tinguin assumides aquestes competències.
El Departament recorda que els municipis situats en zones d'alta muntanya suporten cada hivern una afectació especialment intensa per les nevades, fet que sovint dificulta la circulació de persones i vehicles i obliga les administracions locals a destinar recursos per garantir la mobilitat i la seguretat a la xarxa viària municipal.
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