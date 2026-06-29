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Territori destina 300.000 euros als municipis per a la gestió de nevades

La convocatòria permet subvencionar fins a 7.500 euros per ajuntament per cobrir despeses de retirada de neu, productes anticongelants i maquinària durant l'hivern

Puigcerdà sota una nevada aquest hivern

Puigcerdà sota una nevada aquest hivern / MIQUEL SPA

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Miquel Spa

Miquel Spa

Puigcerdà

El departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica ha obert una nova convocatòria de subvencions dotada amb 300.000 euros per ajudar els municipis i consells comarcals de les comarques de muntanya i de l'Aran a sufragar les despeses derivades de la neteja de les vies municipals afectades per les nevades. Cada ajuntament podrà rebre fins a un màxim de 7.500 euros.

Els ajuts estan destinats a finançar totalment o parcialment les actuacions executades entre l'1 de novembre del 2025 i el 30 d'abril del 2026. Els ens locals disposaran d'un termini d'un mes, a partir de demà, per presentar les seves sol·licituds.

La consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque, ha destacat que aquesta línia d'ajuts, que el departament impulsa des de fa anys, té com a objectiu "pal·liar les despeses recurrents que han d'afrontar aquests ajuntaments per mantenir les seves vies en bones condicions d'accessibilitat". Segons Paneque, aquestes subvencions també contribueixen a "minimitzar els desequilibris territorials que comporta als municipis la seva situació geogràfica" i a facilitar la mobilitat dels seus residents.

Les subvencions permetran cobrir despeses relacionades amb la retirada de neu i gel, la compra, l'emmagatzematge i la distribució de potassa i altres productes anticongelants, el lloguer i la posada a punt de la maquinària llevaneu, el combustible necessari per al seu funcionament i els costos de personal vinculats a aquestes tasques.

Podran optar a aquests ajuts els municipis de les comarques considerades de muntanya segons la legislació vigent, així com els respectius consells comarcals i el Conselh Generau d'Aran en els casos en què tinguin assumides aquestes competències.

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El Departament recorda que els municipis situats en zones d'alta muntanya suporten cada hivern una afectació especialment intensa per les nevades, fet que sovint dificulta la circulació de persones i vehicles i obliga les administracions locals a destinar recursos per garantir la mobilitat i la seguretat a la xarxa viària municipal.

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