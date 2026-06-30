El Parc dels Búnquers redobla l'especialització històrica: nova biblioteca i més continguts
L'equipament de Martinet i Montellà amplia la visita del centre d'interpretació i programa durant el juliol activitats de memòria històrica, natura i participació ciutadana
El Parc dels Búnquers de Martinet i Montellà enceta la temporada d'estiu 2026 amb diverses novetats que amplien l'oferta més enllà de les visites guiades als vestigis de la Línia P. Enguany, el centre incorpora una biblioteca especialitzada sobre el franquisme i la Segona Guerra Mundial al Pirineu, nous audiovisuals al centre d'interpretació i una programació d'activitats que combina patrimoni, memòria històrica, natura i participació ciutadana.
Durant els mesos d'estiu, el parc obrirà cada dia de les 10 del matí a les 7 de la tarda. En aquest horari s'hi oferiran visites guiades, amb reserva prèvia i segons disponibilitat, tant a l'itinerari bàsic com a les diferents rutes que permeten descobrir alguns dels més de setanta búnquers conservats al municipi de Martinet.
Una de les principals apostes d'aquesta temporada és la diversificació de les activitats. El programa inclou tallers infantils, excursions, sessions de cinema a la fresca, presentacions de llibres i treballs de recerca, així com espais de conversa amb la gent gran. L'objectiu és reforçar la vinculació entre el parc i el territori i convertir l'equipament en un espai de trobada tant per als visitants com per a la població local.
La programació del mes de juliol arrencarà el 9 de juliol amb una activitat de ciència ciutadana titulada Localitzem tots els búnquers!, que consistirà en una recerca de les fortificacions encara no identificades des del mirador de Béixec i acabarà amb un berenar popular.
Els 15 i 17 de juliol serà el torn dels més petits amb dos tallers infantils. El primer, a la plaça Pere Sarret, proposarà elaborar una maqueta del poble tal com era fa vuitanta anys, mentre que el segon convidarà els participants a construir el seu propi búnquer al Parc dels Búnquers. Ambdues activitats requereixen inscripció prèvia.
La memòria històrica també tindrà un pes destacat amb dues sessions de cinema a la fresca, programades els dies 21 i 28 de juliol a la plaça Pere Sarret.
El 23 de juliol, el saló d'actes de l'Ajuntament acollirà la presentació de les noves entrevistes realitzades a la gent gran de Martinet, dins l'acte "El Parc dels Búnquers, un equipament al servei del territori", que inclourà una xerrada sobre la història local i el paper de l'equipament en la recuperació de la memòria.
Per al 25 de juliol s'ha organitzat l'excursió "Natura atrinxerada", guiada per Àngel Bonada, que combinarà la descoberta del patrimoni defensiu amb la riquesa natural de l'entorn. També serà necessària la inscripció prèvia.
La programació es clourà el 30 de juliol al Museu Cerdà de Puigcerdà amb la presentació del treball de documentació sobre les fosses de la Guerra Civil i la dictadura a la Cerdanya, en un acte organitzat per la Direcció General de Memòria Democràtica.
Paral·lelament, el Centre d'Interpretació manté oberta al públic, de manera gratuïta, l'exposició permanent dedicada a l'Organització Defensiva dels Pirineus, coneguda com a Línia P, i al procés de militarització del Pirineu durant el franquisme.
Entre les novetats també destaca l'ampliació dels continguts audiovisuals del centre, que complementen el recorregut expositiu, i l'obertura d'una biblioteca de consulta amb publicacions especialitzades sobre la història del franquisme i la Segona Guerra Mundial al Pirineu, destinada tant als visitants com a estudiants i investigadors.
El Parc dels Búnquers completarà la seva programació amb noves activitats durant el mes d'agost, que es donaran a conèixer en les properes setmanes.
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