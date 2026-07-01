Consorci Alt Urgell Cerdanya, un ens transversal al Pirineu ara amb premi
La gerent del Consorci, Mireia Font, ha estat distingida pel ministeri d'Agricultura per la seva trajectòria en l'impuls del territori i l'emprenedoria rural
La gerent del Consorci Alt Urgell-Cerdanya (CAUC), Mireia Font, ha estat distingida amb un dels guardons «Somos LEADERs», que atorga el Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació per reconèixer persones i iniciatives destacades en l'àmbit del desenvolupament rural. El lliurament dels premis s'ha celebrat aquesta setmana durant la trobada «Somos LEADERs. Conectando el futuro rural», organitzada a Jerez de la Frontera.
Font ha rebut el reconeixement en la categoria d'emprenedoria i lideratge rural, en valor de la seva trajectòria al capdavant del Consorci Alt Urgell-Cerdanya, organisme encarregat de gestionar els ajuts LEADER i altres convocatòries destinades a fomentar l'arrelament de la població, la diversificació econòmica i el desenvolupament dels territoris rurals.
La iniciativa comunitària LEADER va ser impulsada per la Comissió Europea durant la dècada dels anys vuitanta amb l'objectiu de promoure la diversificació de l'activitat econòmica i el desenvolupament de les zones rurals i de muntanya de la Unió Europea. En aquest marc, el Consorci GAL Alt Urgell-Cerdanya (CAUC) es va constituir l'any 2008 per iniciativa dels consells comarcals de l'Alt Urgell i la Cerdanya per gestionar els recursos del programa corresponents al període 2007-2013.
Des d'aleshores, el Consorci s'ha consolidat com l'ens gestor dels programes europeus de desenvolupament rural al territori. Actualment és responsable de gestionar els ajuts LEADER del Programa de Desenvolupament Rural de Catalunya i també del Pla Estratègic de la Política Agrícola Comuna (PEPAC) per al període 2023-2027, amb l'objectiu de reforçar la innovació, la competitivitat i la sostenibilitat del teixit econòmic de les comarques de l'Alt Urgell i la Cerdanya.
El CAUC està integrat per representants institucionals i del teixit social i econòmic del territori. En formen part els consells comarcals de l'Alt Urgell i la Cerdanya, els ajuntaments de la Seu d'Urgell, Bellver de Cerdanya i Oliana, així com entitats representatives dels sectors empresarial, turístic, agrari i agroalimentari, entre les quals hi ha l'Associació d'Empresaris de l'Alt Urgell, l'Associació d'Hostaleria de l'Alt Urgell, l'Associació d'Hotels i Càmpings de la Cerdanya, el Bisbat d'Urgell, Unió de Pagesos, Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya, Menja't l'Alt Urgell, l'Associació de Productors Ecològics de Cerdanya, l'Associació Agroalimentària de la Cerdanya i l'Associació de Dones del Món Rural, Pageses i Ramaderes de Catalunya.
Els guardons «Somos LEADERs» reconeixen iniciatives i trajectòries vinculades al desenvolupament rural, l'emprenedoria, la innovació social, la igualtat d'oportunitats i la valorització dels recursos locals. En aquesta edició, el ministeri ha concedit un premi per cadascuna de les comunitats autònomes amb l'objectiu de posar en relleu la tasca de persones i entitats que contribueixen al futur del món rural.
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