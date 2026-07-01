Cultura al vestíbul de l'Hospital de Cerdanya: 90 anys del Diccionari de Medicina Corachan en una exposició
La mostra es podrà visitar fins a mitjans d'agost i es completarà amb una conferència sobre el metge i la seva relació amb Pompeu Fabra el 24 de juliol
L' Hospital de Cerdanya acull des d'aquesta setmana l'exposició «90 anys del Diccionari de Medicina de Manuel Corachan: l'evolució del llenguatge científic català», una mostra itinerant que reivindica el paper d'aquesta obra en la normalització de la terminologia mèdica en català. L'exposició es podrà visitar fins a mitjans d'agost al vestíbul del centre hospitalari i l'entrada és gratuïta.
La proposta ofereix un recorregut per la història del llenguatge mèdic als territoris de parla catalana, des de l'edat mitjana fins a l'actualitat. Entre altres aspectes, recorda que el català va ser una llengua de referència en la medicina i la ciència gràcies a figures com Ramon Llull, Arnau de Vilanova i Bernat Metge, abans que les prohibicions imposades al segle XVIII n'afeblissin l'ús. La recuperació de la llengua científica durant la Renaixença i la tasca normalitzadora de Pompeu Fabra van assentar les bases per a la publicació del Diccionari de Medicina.
L'obra, dirigida pel doctor Manuel Corachan i publicada l'any 1936, és considerada el primer diccionari tècnic en llengua catalana. Elaborada amb la col·laboració de més de vuitanta metges i filòlegs, entre els quals hi havia el mateix Pompeu Fabra i Joan Coromines, es va presentar durant el 9è Congrés de Metges de Llengua Catalana, celebrat a Perpinyà el juny de 1936. Tot i convertir-se en una obra de referència, la Guerra Civil i la posterior dictadura franquista en van dificultar la difusió.
El recorregut expositiu també mostra l'evolució d'aquell primer diccionari fins a l'actual Diccionari Enciclopèdic de Medicina i presenta els principals recursos digitals que avui utilitzen els professionals sanitaris per consultar la terminologia mèdica en català.
La mostra arriba a Puigcerdà després del seu pas per la Casa de la Generalitat a Perpinyà i, un cop finalitzi l'estada a l'Hospital de Cerdanya, continuarà el seu itinerari per la Catalunya Nord. A partir del 17 d'agost es podrà visitar en el marc de la Universitat Catalana d'Estiu de Prada.
Conferència el 24 de juliol
La programació commemorativa es completarà el divendres 24 de juliol amb la conferència «Manuel Corachan, Pompeu Fabra i el llenguatge mèdic», que tindrà lloc a les sis de la tarda a la Sala Pilar Prim de Puigcerdà. La sessió anirà a càrrec del professor Carles Riera, de la Facultat de Salut Blanquerna de la Universitat Ramon Llull, que aprofundirà en el context històric de la creació del diccionari i en la col·laboració entre Corachan i Fabra per construir una terminologia mèdica moderna en català.
Tant l'exposició com la conferència són d'accés lliure i s'adrecen tant als professionals sanitaris com a totes les persones interessades en la història de la medicina, la llengua catalana i el patrimoni científic.
Amb aquesta iniciativa, l'Hospital de Cerdanya referma el seu compromís amb la divulgació científica, la promoció de la cultura i la preservació del patrimoni lingüístic vinculat al món de la salut, en línia amb la seva vocació de servei públic i de cooperació transfronterera.
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