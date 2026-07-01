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Traslladat a l'hospital un treballador intoxicat a la deixalleria de Puigcerdà

Segons les primeres informacions, l'home estaria manipulant un palet de productes irritants

Els fets han estat a la deixalleria de Puigcerdà

Els fets han estat a la deixalleria de Puigcerdà / Google Maps

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Eduard Font Badia

Manresa

Un treballador ha hagut de ser traslladat a l'Hospital de Puigcerdà aquest dimecres al matí per una intoxicació lleu. Segons les primeres informacions, l'home estaria manipulant un palet de productes irritants a la deixalleria de Puigcerdà.

L'avís s'ha donat a les 6 del matí, i els Bombers de la Generalitat hi han traslladat 3 dotacions. Un cop l'home ha estat portat a l'Hospital de Puigcerdà, els Bombers han assegurat i ventilat la zona.

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