Traslladat a l'hospital un treballador intoxicat a la deixalleria de Puigcerdà
Segons les primeres informacions, l'home estaria manipulant un palet de productes irritants
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Manresa
Un treballador ha hagut de ser traslladat a l'Hospital de Puigcerdà aquest dimecres al matí per una intoxicació lleu. Segons les primeres informacions, l'home estaria manipulant un palet de productes irritants a la deixalleria de Puigcerdà.
L'avís s'ha donat a les 6 del matí, i els Bombers de la Generalitat hi han traslladat 3 dotacions. Un cop l'home ha estat portat a l'Hospital de Puigcerdà, els Bombers han assegurat i ventilat la zona.
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