L'aportació de la Cerdanya a la construcció d'Europa: l'Hospital demana a Brussel·les la creació de contactes estables per sobre les fronteres
El director general de l'AECT, Xavier Conill, defensa davant la Comissió Europea la creació de nous mecanismes fixes entre administracions per superar els obstacles jurídics i administratius
L'Agrupació Europea de Cooperació Territorial (AECT) Hospital de Cerdanya ha traslladat a la Comissió Europea la necessitat de crear mecanismes permanents de cooperació entre administracions per resoldre amb més rapidesa els obstacles jurídics i administratius que continuen afectant els territoris transfronterers.
El director general de l'AECT Hospital de Cerdanya, Xavier Conill, ha participat aquesta setmana a Brussel·les en una jornada de treball organitzada per la Direcció General de Política Regional i Urbana (DG REGIO) sobre el desplegament del reglament europeu Bridge for EU, una iniciativa destinada a identificar i eliminar les traves administratives que dificulten el dia a dia de la ciutadania a les zones de frontera.
Durant la seva intervenció, Conill va defensar la posada en marxa dels punts de contacte previstos en aquest reglament europeu perquè les administracions amb competències puguin coordinar-se de manera estable i donar una resposta més ràpida als problemes que afecten aquests territoris.
Per il·lustrar aquesta necessitat, el director general va exposar l'experiència de la Cerdanya i el Capcir, on la resolució dels problemes relacionats amb les emergències extrahospitalàries transfrontereres —fora de situacions de catàstrofes col·lectives— ha requerit més de vint-i-dos anys de negociacions abans de poder-se aplicar.
Segons Conill, aquests nous punts de contacte haurien d'integrar no només els estats, sinó també les administracions regionals o autonòmiques, els governs locals i els organismes especialitzats en cooperació transfronterera, com les Agrupacions Europees de Cooperació Territorial, amb l'objectiu d'identificar amb més rapidesa els obstacles existents i accelerar-ne la resolució.
Durant la jornada també va proposar ampliar el concepte que inspira el reglament europeu. Al costat de la idea del Bridge (pont), destinada a connectar administracions, Conill va plantejar incorporar la de Door (porta), com a via d'entrada perquè les administracions coneguin millor les particularitats dels territoris fronterers i puguin donar una resposta més àgil als seus reptes específics.
La participació de l'AECT Hospital de Cerdanya en aquesta trobada reforça el paper de l'entitat com un dels referents europeus en cooperació sanitària transfronterera. Després de més d'una dècada de gestió compartida entre Catalunya i França, l'hospital continua aportant la seva experiència a les institucions europees amb l'objectiu de contribuir al desenvolupament de nous instruments que facin més eficient la cooperació administrativa i millorin l'atenció a la ciutadania dels territoris de frontera.
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