La cultura surt al carrer: Puigcerdà convoca la 30a Setmana del Roser
Fins el l 12 de juliol la vila acull concerts, teatre, literatura, cinema, astronomia, poesia i una festa multicultural amb el protagonisme de les entitats locals
L'arribada del mes de juliol tornarà a coincidir amb la Setmana Cultural del Roser de Puigcerdà, que aquest any celebra la 30a edició. Entre el 28 de juny i el 12 de juliol, la vila acollirà una programació que inclou concerts, presentacions de llibres, espectacles, cinema, dansa, astronomia i activitats familiars.
L'Ajuntament destaca el paper de les associacions culturals en l'organització de la iniciativa. Algunes participen directament en la programació i d'altres hi donen suport, en una edició que torna a reunir bona part del teixit associatiu de Puigcerdà.
La programació va començar el 28 de juny a l'església de Sant Domènec, amb el concert Passió segons Sant Joan, amb fragments de l'obra de Johann Sebastian Bach i de la Misa Criolla d'Ariel Ramírez. L'actuació anirà a càrrec del Cor Transfronterer, amb la participació del grup "Alturas" i del pianista Nicolas Licciardi.
El 3, 4 i 5 de juliol, el Teatre Municipal del Casino Ceretà acull "I ara QUÈ?", un espectacle-concert creat amb motiu del 15è aniversari de l'Associació Cerdanya Musical. Les funcions seran divendres i dissabte a les 21.30 hores i diumenge a les 18 hores.
El 6 de juliol, el pati del Museu Cerdà serà l'escenari d'una lectura al carrer organitzada per Màgia de Tinta, amb sorteig de productes i oberta a tots els públics.
L'endemà, 7 de juliol, la plaça del Call acollirà "El Jardí de Sons", un espectacle infantil i familiar. Més tard, la sala Pilar Prim de la Biblioteca Comtat de Cerdanya serà l'escenari de la presentació del llibre El meu lloc, de Sara Rodríguez Simón, amb la participació de l'autora i de la regidora de Cultura, Núria Laura Muñoz.
El 8 de juliol, la sala de convencions del Museu Cerdà oferirà una sessió de cinema en català amb la projecció de Mar i cel.
El 9 de juliol, l'Espai Campanar acollirà l'espectacle "El Manual", a càrrec del Grup Jove Júnior Dansart. El mateix dia, la Biblioteca Comtat de Cerdanya serà l'escenari de la presentació del llibre A corazón abierto, de Carmen Borràs Gallina, amb Meritxell Roldán i Josep Comas.
La música tornarà el 10 de juliol amb el concert "Dones amb cor", a càrrec de la Capella Santa Maria de Puigcerdà, al Teatre Municipal del Casino Ceretà.
La jornada del dia 11 de juliol començarà amb la V Jornada d'Astronomia, organitzada pel Grup de Recerca de Cerdanya al Museu Cerdà. A la tarda, el mateix espai acollirà la Tarda de la Cultura, amb l'actuació del grup The Same Faces, la participació de diverses entitats i el lliurament del guardó Roser de la Vila de Puigcerdà.
La Setmana Cultural es tancarà el 12 de juliol amb una Festa Multicultural a la plaça del Call, amb la participació d'associacions culturals i parades d'aliments. A la tarda, la sala de convencions del Museu Cerdà acollirà la XXVIII Trobada de Poesia Catalana.
Des de l'Ajuntament s'ha fet una crida a la ciutadania perquè participi en les activitats programades i en faci difusió entre les entitats, els associats i els veïns. Segons el consistori, la Setmana Cultural del Roser continua sent un espai de participació en què les associacions tenen un paper destacat en la programació cultural de Puigcerdà.
- L’home desaparegut a Callús va arribar molt alterat a la masia on es feia el retir
- Canvis en el permís de conduir a partir de 2026: la norma de la DGT que afecta els conductors nascuts entre 1956 i 1961
- Google Maps i Waze obliguen als Mossos a canviar els controls a la carretera: 'Quan portes deu minuts tothom s'avisa
- El desaparegut a Callús és Braulio Gómez Delgado, veí d'El Viso
- La policia deté un home per fotografiar amb el mòbil noies a la piscina de Sant Joan de Vilatorrada
- Adeu als mosquits i a les picades: 4 remeis casolans que et salvaran aquest estiu
- «Volíem crear una botiga que oferís una experiència, no només un espai bonic»
- Althaia atén cada any 500 ictus i tan sols el 10% s'han de derivar a Barcelona