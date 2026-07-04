Ajudes Leader: 12 milions per a projectes emprenedors de la Cerdanya i l'Alt Urgell
El Consell Comarcal cerdà insta empresaris i entitats a presentar noves iniciatives pel 2026, que manté obertes les sol·licituds fins al 30 de setembre
Els ajuts Leader han esdevingut una de les principals eines de suport a l'emprenedoria i al desenvolupament del món rural. La convocatòria del 2025 permetrà finançar 12 projectes empresarials de la Cerdanya i l'Alt Urgell amb una subvenció global de 511.434 euros, uns recursos destinats a impulsar la creació, modernització, ampliació i consolidació d'empreses del territori.
Coincidint amb aquests resultats, la sala de plens del Consell Comarcal de la Cerdanya ha acollit una sessió informativa sobre la nova convocatòria dels ajuts Leader 2026, adreçada a persones emprenedores, empreses i entitats interessades a optar a aquesta línia de subvencions.
El programa, gestionat pel Consorci GAL Alt Urgell-Cerdanya, té com a objectiu afavorir la diversificació de l'activitat econòmica als territoris rurals i donar suport a iniciatives que contribueixin a generar activitat econòmica i a crear o mantenir llocs de treball.
Els dotze projectes seleccionats en la convocatòria anterior són un exemple de l'abast d'aquests ajuts. Les subvencions permetran reforçar la competitivitat de les empreses beneficiàries, facilitar noves inversions i afavorir la viabilitat de projectes empresarials vinculats al territori.
La nova convocatòria manté oberta la possibilitat que s'hi presentin tant persones físiques com empreses i entitats que impulsin iniciatives amb impacte econòmic al món rural. Les sol·licituds es podran presentar fins al 30 de setembre de 2026.
Des del Consell Comarcal de la Cerdanya s'ha animat els possibles beneficiaris a informar-se sobre els requisits de la convocatòria i aprofitar aquesta línia d'ajuts, que en els darrers anys s'ha convertit en un instrument clau per afavorir el creixement empresarial i la diversificació econòmica de la Cerdanya i l'Alt Urgell.
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