Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
IctusTour de França a BarcelonaPilar CancelaTerapeuta dels AndicMikaFesta del TomàquetControls policials
instagramlinkedin

El professorat del Pirineu no està de vacances: treball conjunt per vincular educació i territori

Educadors de Cerdanya i Alt Urgell trebllen junts a l’Institut Joan Brudieu en les II Jornades Pirineu Educa, amb sessions sobre tecnologia, entorn natural i inclusió

Una de les sessions de treball dels professors

Una de les sessions de treball dels professors / SEC

Ja ens segueixes?Marca'ns com a mitjà preferit
Afegeix-nos a Google
Miquel Spa

Miquel Spa

La Seu d'Urgell

L’Institut Joan Brudieu de la Seu d’Urgell ha acollit aquesta setmana l’inici de les II Jornades Pirineu Educa, una trobada de professionals de l’àmbit educatiu del Pirineu centrada en la coordinació entre centres i la relació amb l’entorn. A les jornades hi han assistit educadors de Cerdanya coordinats pels Serveis Educatius.

Sota el lema “Transformar i connectar l’escola amb el seu entorn”, la primera sessió s’ha estructurat en dos blocs. El primer ha estat dedicat al Maker Lab, amb continguts vinculats a la cultura digital, la robòtica, la fabricació digital i l’aplicació de la intel·ligència artificial en els processos d’ensenyament i aprenentatge. El segon bloc, titulat “Territori i paisatge - Xarxa Interparcs”, ha posat el focus en l’ús de l’entorn natural del Pirineu com a recurs educatiu, segons han informat des dels mateixos Serveis Educatius de Cerdanya.

La proposta ha inclòs experiències orientades a l’aprenentatge a partir del medi natural, la recerca i el treball competencial en contacte amb el territori.

Les jornades han incorporat també una sessió titulada “Construir pertinença (Entorns educadors)”, centrada en el paper dels centres educatius en la generació de vincles amb l’entorn i en la construcció de comunitat. La trobada planteja el debat sobre com els espais educatius poden influir en el sentiment de pertinença de l’alumnat i en el seu benestar.

El programa s'ha tancat amb una sessió dedicada a l’educació inclusiva, considerada un dels eixos del sistema educatiu en l’àmbit rural i de muntanya. La sessió abordarà estratègies per avançar cap a una escola més equitativa i adaptada a la diversitat de l’alumnat.

Notícies relacionades

L’organització ha agraït la participació dels ponents, docents i equips implicats en la preparació de les jornades, que tenen l’objectiu de generar espais de formació i intercanvi entre professionals del Pirineu.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents