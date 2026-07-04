El professorat del Pirineu no està de vacances: treball conjunt per vincular educació i territori
Educadors de Cerdanya i Alt Urgell trebllen junts a l’Institut Joan Brudieu en les II Jornades Pirineu Educa, amb sessions sobre tecnologia, entorn natural i inclusió
L’Institut Joan Brudieu de la Seu d’Urgell ha acollit aquesta setmana l’inici de les II Jornades Pirineu Educa, una trobada de professionals de l’àmbit educatiu del Pirineu centrada en la coordinació entre centres i la relació amb l’entorn. A les jornades hi han assistit educadors de Cerdanya coordinats pels Serveis Educatius.
Sota el lema “Transformar i connectar l’escola amb el seu entorn”, la primera sessió s’ha estructurat en dos blocs. El primer ha estat dedicat al Maker Lab, amb continguts vinculats a la cultura digital, la robòtica, la fabricació digital i l’aplicació de la intel·ligència artificial en els processos d’ensenyament i aprenentatge. El segon bloc, titulat “Territori i paisatge - Xarxa Interparcs”, ha posat el focus en l’ús de l’entorn natural del Pirineu com a recurs educatiu, segons han informat des dels mateixos Serveis Educatius de Cerdanya.
La proposta ha inclòs experiències orientades a l’aprenentatge a partir del medi natural, la recerca i el treball competencial en contacte amb el territori.
Les jornades han incorporat també una sessió titulada “Construir pertinença (Entorns educadors)”, centrada en el paper dels centres educatius en la generació de vincles amb l’entorn i en la construcció de comunitat. La trobada planteja el debat sobre com els espais educatius poden influir en el sentiment de pertinença de l’alumnat i en el seu benestar.
El programa s'ha tancat amb una sessió dedicada a l’educació inclusiva, considerada un dels eixos del sistema educatiu en l’àmbit rural i de muntanya. La sessió abordarà estratègies per avançar cap a una escola més equitativa i adaptada a la diversitat de l’alumnat.
L’organització ha agraït la participació dels ponents, docents i equips implicats en la preparació de les jornades, que tenen l’objectiu de generar espais de formació i intercanvi entre professionals del Pirineu.
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