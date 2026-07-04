Rodalies recuperarà el servei de la línia R3 entre Puigcerdà i Ribes de Freser a partir de dilluns
El servei es prestarà amb 5 trens diaris per sentit i Renfe mantindrà els autobusos complementaris
ACN
Rodalies recuperarà el servei ferroviari de la línia R3 entre Puigcerdà (Cerdanya) i Ribes de Freser (Ripollès) a partir de dilluns, després que hagin acabat les obres de millora del darrer tram de la xarxa pel temporal Harry del passat mes de gener. D'aquesta manera, el servei de la línia es prestarà entre La Garriga i Puigcerdà amb 5 trens diaris per sentit. Tot i recuperar la connexió ferroviària entre aquestes dues poblacions, Renfe mantindrà els autobusos complementaris per cobrir tota l'oferta ferroviària que encara no es pot oferir per les limitacions temporals de velocitat i les hores de manteniment de la infraestructura que afecten algunes circulacions.
Els trens de la línia R3 tornaran a circular el proper dilluns pel darrer tram de la xarxa que restava per obrir. El restabliment d'aquesta línia s'ha fet de manera progressiva durant els darrers mesos. Així l'11 de març es va reobrir la línia entre La Garriga i Ripoll i el el 5 de maig el servei es va ampliar entre Ripoll i Ribes de Freser.
En el darrer tram de la línia, Adif ha actuat als túnels de Toses i Ribes de Freser, així com en altres elements de la infraestructura que van interrompre la circulació temporal entre Ribes de Freser i Puigcerdà. La principal actuació ha consistit en la reconstrucció integral del túnel situat entre Ribes de Freser i Planoles, amb la reforma, reforç i impermeabilització del túnel.
Així mateix, Adif ha executat reparacions en diferents punts del túnel de Toses. L'actuació s'ha complementat amb la rehabilitació, encara en curs, de l'entrada sud, així com la neteja, sanejament i reconstrucció de la superfície. Durant aquest període també s'han dut a terme altres obres de manteniment com un control de la vegetació mitjançant la tala i poda en diferents punts d'un tram de més de 31 quilòmetres, millora de drenatges i altres actuacions de conservació de la plataforma ferroviària.
De manera paral·lela, s'ha fet un tractament i consolidació de diferents trinxeres a l'entorn de La Molina i la instal·lació de malles de protecció en talussos. Aquestes tasques continuaran durant les properes setmanes en ser compatibles amb la circulació ferroviària.
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