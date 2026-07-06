Una Cerdanya de camins, bicis i barques: la Molina es posa en mode estiu
L'estació activa tot el programa d'activitats d'oci i aventura amb el telecadira Cap de Comella, el Bike park, el llac i la piscina climatitzada
L’estació de muntanya de La Molina, gestionada per Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC), ja té en funcionament la totalitat de la seva oferta d’estiu després de l’inici de la temporada, el passat 20 de juny. Aquest cap de setmana s’han posat en marxa el telecadira Cap de Comella, les activitats aquàtiques de la Zona del Llac i la piscina climatitzada.
La Zona del Llac incorpora aquest estiu el lloguer de caiacs, patinets d’aigua, bicicletes aquàtiques i bicicletes elèctriques infantils. L’espai també disposa d’un circuit esportiu, un recorregut de disc golf i el xiringuito El Llac.
La piscina climatitzada, situada a 1.650 metres d’altitud al costat del restaurant El Bosc, romandrà oberta fins al 30 d’agost, cada dia d’11 a 19 hores.
Pel que fa als remuntadors, el telecadira Cap de Comella funcionarà els caps de setmana i obrirà diàriament a partir del 18 de juliol. També continua operatiu el telecabina Cadí-Moixeró, que permet accedir a diferents itineraris de senderisme i gaudir de vistes panoràmiques del Pirineu.
Entre les novetats de la temporada destaca la incorporació d’un nou circuit de cross country i la renovació de diversos traçats del Bike Park. A més, s’hi han habilitat tres nous circuits Bike Park Kids, destinats als més petits i amb accés mitjançant la cinta Johan Cruyff.
L’estació també ha ampliat la seva oferta de rutes a peu, en bicicleta de muntanya i amb bicicleta elèctrica, adaptades a diferents nivells i disponibles a través de la plataforma Wikiloc. També es mantenen els itineraris de la natura i de les mines, senyalitzats amb la col·laboració del Parc Natural del Cadí-Moixeró i amb la possibilitat de fer-los amb guia.
La Molina continua oferint activitats accessibles a través del Centre d’Esport Adaptat, amb propostes com bicicletes de muntanya adaptades, rutes guiades, el parc d’aventura als arbres i el passeig amb telecabina.
- Què passa amb un compte compartit quan mor un dels titulars? Molta gent ho desconeix
- Creix la frustració d’elits econòmiques i partits pel domini d’Aliança a les xarxes
- Canvis en el permís de conduir a partir de 2026: la norma de la DGT que afecta els conductors nascuts entre 1956 i 1961
- Sílvia Caballol, psicòloga i escriptora: 'L’absència de germans limita certes experiències socials fonamentals
- L’home desaparegut a Callús va arribar molt alterat a la masia on es feia el retir
- Sarah i Judith Andic declaren que Jonathan volia deixar de ser executiu de Mango i el pare hi estava d’acord
- «Sospito que el meu germà ha canviat el testament dels meus pares»: l'advertència de l'advocada Laura Lobo
- Vas néixer després del 1960? Consulta a quina edat et podràs jubilar segons la taula oficial de la Seguretat Social