La Cerdanya on Tour: la gran carrera des de dins
A les onze del matí els quaranta voluntaris per rebre el Tour a Puigcerdà rebem les primeres instruccions concentrats a la rotonda d'entrada a la vila. Els coordinadors de l'Ajuntament reparteixen una samarreta, una gorra i indiquen el lloc des d'on controlarem el pas de la carrera. Quan ens posem la samarreta tot es tenyeix de groc. Amb el logo del Tour al pit tot d'imatges em venen a la memòria. Veig les gestes de Perico Delgado i de Miguel Indurain i les ascensions mítiques als ports del Pirineu i el domini incontestable actual de Pocagar, però també les pujades a la Collada els dissabtes d'hivern, les victòries del nostre Hermida, les grupetes d'amics cap a Font-romeu i la Llosa, els amics del Club Tupedala de la Seu, les sortides de les Alfonsines, en Cisco de Martinet que pedala faci el temps que faci, el ciclista de setanta anys de Puigcerdà que surt cada dia... Tot això també és el Tour perquè en ciclisme, professionals i aficionats són una sola cosa. Professionals i aficionats saben que poden ser l'altre i que comparteixen l'essència d'aquest esport: unes cames, una bici i la carretera. La resta és esforç.
El pas del Tour de França per Catalunya no només suposa un gran esdeveniment esportiu, sinó també una important aposta econòmica i de promoció turística. La Generalitat calcula que la sortida de la cursa i les tres primeres etapes catalanes poden generar un impacte econòmic superior als 100 milions d'euros, una xifra que fins i tot podria arribar als 120 milions, segons les previsions exposades pel conseller d'Esports, Berni Álvarez. Fa pocs dies el Tour va penjar a les xarxes socials un vídeo promocionant el ciclisme a Catalunya i entre les imatges hi apareixia el llac de Puigcerdà i la torre senyorial de l'acadèmia de música Issi Fabra. El vídeo ha posat Puigcerdà en una plataforma publicitària mundial a la qual no tindria abast i amb aquesta sensació de jornada transcendent l'equip de voluntaris afronta la jornada.
Subscriu-te per seguir llegint
- Carlos Llull, tècnic de climatització: 'Quan algú et digui 'apaga l'aire condicionat, que consumeix moltíssim', recorda que...
- La veïna de Navarcles, Mònica Castro, rep el tercer trasplantament de ronyó després de quasi dos anys d'espera
- Què passa amb un compte compartit quan mor un dels titulars? Molta gent ho desconeix
- Confinament per l'incendi de l'Anoia: consulta si el teu municipi està afectat i què has de fer
- Incendi a l'Anoia: El foc iniciat a Carme afecta tres indústries, diverses cases i fa confinar 33.000 persones
- La Federació rebutja la petició de 165 clubs perquè el petit Luca, amb una mutació genètica, pugui jugar amb nens més petits
- Manresa cau fins al lloc 807 dels municipis catalans pel seu nivell socioeconòmic
- Riquesa per barris a Manresa: el mapa dels que milloren, els que empitjoren i l'únic que supera la mitjana catalana