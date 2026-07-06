Puigcerdà: All you need is Tour
La capital cerdana rep amb un gran ambient de multiculturalitat i emoció el pas dels millor ciclistes del món amb el Tour. L'esport de les dues rodes agermana aficionats de tot el Pirineu, Catalunya i altres països en un entorn de cordialitat i reconeixement a les grans figures dels pedals. Mentre l'Ajuntament es frega les mans per la repercussió mediàtica
Esport, promoció turística i ambient festiu. Què més es pot demanar. Puigcerdà ha viscut aquest dilluns amb la il·lusió de les grans cites esportives i un massiu ambient multicultural el pas del Tour de França. La capital cerdana ha esdevingut durant uns instants l'epicentre del ciclisme mundial en una jornada que ha omplert la carretera que travessa la Vila d'aficionats arribats d'arreu de Catalunya, de l'Alta Cerdanya i el Capcir, així com de diversos punts d'Europa. Darrere dels escassos minuts que ha durat el pas del gran pilot, però, s'hi han amagat mesos de preparació, una complexa organització logística i la mobilització d'un centenar de persones.
A les onze del matí, una quarantena de voluntaris s'han concentrat a la rotonda d'entrada a Puigcerdà per rebre les primeres instruccions. Els coordinadors de l'Ajuntament de Puigcerdà han repartit samarretes, gorres i les acreditacions, alhora que han assignat a cadascú el punt on havia de controlar el pas de la cursa. En el moment de posar-se la samarreta oficial, el groc ha tenyit el grup i l'ambient ha adquirit una dimensió especial. El logotip del Tour de França al pit evocava inevitablement dècades d'història del ciclisme: les victòries de Perico Delgado i Miguel Indurain, les ascensions mítiques als grans ports dels Pirineus o el domini actual de Tadej Pogačar.
Però el Tour també evocava un ciclisme molt més proper. Les pujades a la Collada els dissabtes d'hivern, les victòries de Josep Antoni Hermida, les colles d'amics que pedalen cap a Font-romeu o el coll del Calvari, els ciclistes del Club Tupedala de la Seu d'Urgell, les sortides de les Alfonsines de Cerdanya, en Cisco de Martinet pedalant faci el temps que faci o en Jaume de Puigcerdà amb setanta anys surt cada dia a pedalar. Perquè el ciclisme conserva una singularitat que pocs esports comparteixen: professionals i aficionats recorren les mateixes carreteres, afronten els mateixos ports i comparteixen una mateixa essència: una bicicleta, les cames i la carretera. La resta és esforç.
Aquest simbolisme també ha explicat l'expectació que ha despertat la cursa, que ha omplert el coll de la Collada d'aficionats també del Ripollès per veure els seus referents. La carretera que travessa la Vila en direcció a la frontera s'ha convertit des de primera hora en un llarg passadís humà. Famílies, grups d'amics i aficionats al ciclisme han ocupat els millors espais molt abans de l'arribada dels corredors. El Tour de França ha portat a Puigcerdà una munió de públic d'allò més diversa. Entre els espectadors s'hi han aplegat persones de nombroses nacionalitats, amb una presència destacada d'aficionats d'origen sud-americà que han exhibit banderes de Colòmbia i Bolívia, dos països on el ciclisme es viu com una religió.
També s'hi han desplaçat molts veïns de l'Alta Cerdanya i del Capcir, que no han pogut seguir la cursa des dels seus pobles a causa dels incendis forestals declarats al Rosselló. A aquest grup s'hi han afegit nombrosos turistes francesos allotjats a l'Alta Cerdanya, que han optat per baixar fins a Puigcerdà per poder veure el pas del Tour. La prohibició de situar-se al recorregut als municipis de la Catalunya Nord ha acabat provocant un efecte crida que ha concentrat bona part dels aficionats a la capital cerdana. Tots han compartit una llarga espera sota un sol intens fins que el pilot ha aparegut entre aplaudiments i crits d'ànim.
Per a l'Ajuntament de Puigcerdà, però, la jornada ha començat molt abans. El tècnic d'Esports, Xavier Guiu, ha explicat que el consistori ha conegut que el Tour passaria per la Vila entre els mesos de setembre i octubre de l'any passat, tot i que la informació ha quedat sota estricta confidencialitat fins que la Generalitat en va fer l'anunci oficial. A partir d'aquell moment, el municipi va activar prop de tres mesos de preparatius, amb reunions constants, moltes de les quals s'han celebrat a Ripoll amb la resta de municipis afectats pel recorregut.
Segons Xavier Guiu, l'organització ha exigit una coordinació molt precisa entre administracions, cossos de seguretat i empreses subcontractades. La logística ha anat molt més enllà de la recepció de la cursa i ha inclòs la distribució del material dels voluntaris, la planificació dels talls de trànsit, la senyalització dels carrers, la coordinació amb els Mossos d'Esquadra i Protecció Civil i la preparació de tots els dispositius de seguretat.
Per fer possible el pas del Tour de França, Puigcerdà ha mobilitzat prop d'un centenar de persones. La brigada municipal, els efectius disponibles de Protecció Civil, la Policia Local i una cinquantena de voluntaris han format part del dispositiu. En aquest sentit, Xavier Guiu ha lamentat que la xifra de voluntaris hagi quedat lluny de la prevista. Tot i que inicialment se n'havien inscrit 77, molts han renunciat quan han conegut les condicions del servei, que consistia a controlar punts de tall de carreteres durant diverses hores a ple sol. El tècnic municipal ha considerat que la informació facilitada als voluntaris ha arribat massa tard i ha criticat que aquesta situació hagi obligat a reorganitzar el dispositiu a última hora.
L'Ajuntament de Puigcerdà havia previst inicialment l'arribada d'unes 1.600 persones, però les restriccions de mobilitat a la Catalunya del Nord han acabat incrementant l'afluència.
Més enllà de l'espectacle esportiu, la jornada també ha tingut una important dimensió econòmica i promocional. La Generalitat calcula que la sortida del Tour de França i les tres primeres etapes catalanes poden generar un impacte econòmic superior als 100 milions d'euros, una xifra que, segons el conseller d'Esports, Berni Álvarez, podria arribar fins als 120 milions. Aquesta projecció internacional ja s'ha començat a notar abans fins i tot del pas del pilot. Fa pocs dies, el Tour va publicar a les seves xarxes socials un vídeo promocional del ciclisme a Catalunya en què apareixien el llac de Puigcerdà i la torre modernista de l'Acadèmia de Música Issi Fabra. Una aparició que ha situat la capital cerdana en un aparador mediàtic mundial al qual difícilment hauria pogut accedir amb una campanya convencional.
Malgrat les incomoditats que han comportat els talls de trànsit, Xavier Guiu ha defensat que el retorn per al municipi justifica plenament l'esforç. Ha destacat especialment la projecció internacional que ofereix el Tour de França, un aparador mediàtic que considera inabastable per qualsevol altra acció de promoció. «La plataforma de difusió que representa el Tour és impensable per a Puigcerdà», ha assegurat.
Quan el pilot ha desaparegut camí dels Angles i el carrer han començat a recuperar la normalitat, a Puigcerdà li ha quedat alguna cosa més que el record d'uns minuts de competició. La Vila ha demostrat capacitat organitzativa per acollir un esdeveniment de dimensió internacional i, sobretot, ha confirmat que el Tour és molt més que una cursa. És una manera d'entendre el ciclisme que, per unes hores, ha unit professionals, aficionats i tot un territori. A peu de carretera en un gran ambient de coordialitat, promoció i esport.
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