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Puigcerdà viu un Tour de França multitudinari per les restriccions de l'incendi a la Catalunya Nord

La capital cerdana espera un efecte crida per la prohibició del públic al final de la tercera etapa pel foc que crema sense control a l'estat francés

El pas del Tour de França per Puigcerdà, en imatges

El pas del Tour de França per Puigcerdà, en imatges

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El pas del Tour de Francça per Puigcerdà, en imatges / Miquel Spa

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Miquel Spa

Miquel Spa

Manresa

Puigcerdà respira Tour de França des de primera hora del matí un equip d'una 40a de voluntaris encapçalant una plantilla d'un centenar de persones que aquest dilluns rebran la volta ciclista. La carretera que creua la Vila cap a la frontera és plena d'aficionats vinguts d'arreu de Catalunya i també de la Catalunya del Nord, ja que la prohibició de seguir el Tour a l'Estat francès a causa de l'incendi ha fet un efecte crida a Puigcerdà.

Per l'àrea d'esports de l'Ajuntament l'esdeveniment suposa una gran ocasió de promocionar la Vila i posar-la al mapa de les competicions esportives a una ocasió per fer un esforç atesa la dificultat de mobilitat que comporta la jornada.

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