Puigcerdà viu un Tour de França multitudinari per les restriccions de l'incendi a la Catalunya Nord
La capital cerdana espera un efecte crida per la prohibició del públic al final de la tercera etapa pel foc que crema sense control a l'estat francés
Ja ens segueixes?Marca'ns com a mitjà preferitAfegeix-nos a Google
Puigcerdà respira Tour de França des de primera hora del matí un equip d'una 40a de voluntaris encapçalant una plantilla d'un centenar de persones que aquest dilluns rebran la volta ciclista. La carretera que creua la Vila cap a la frontera és plena d'aficionats vinguts d'arreu de Catalunya i també de la Catalunya del Nord, ja que la prohibició de seguir el Tour a l'Estat francès a causa de l'incendi ha fet un efecte crida a Puigcerdà.
Per l'àrea d'esports de l'Ajuntament l'esdeveniment suposa una gran ocasió de promocionar la Vila i posar-la al mapa de les competicions esportives a una ocasió per fer un esforç atesa la dificultat de mobilitat que comporta la jornada.
- Què passa amb un compte compartit quan mor un dels titulars? Molta gent ho desconeix
- Aquesta és la carretera amb més multes per radars de la Catalunya central: 40 conductors enxampats cada dia
- Sílvia Caballol, psicòloga i escriptora: 'L’absència de germans limita certes experiències socials fonamentals
- «Les dones que ocupen llocs per quota i no s’ho mereixen ens fan quedar malament a totes »
- Dos incendis en menys de quatre hores a Sant Fruitós de Bages
- «Sospito que el meu germà ha canviat el testament dels meus pares»: l'advertència de l'advocada Laura Lobo
- Vas néixer després del 1960? Consulta a quina edat et podràs jubilar segons la taula oficial de la Seguretat Social
- Entitats demanen la protecció de la masia de la finca de Monistrol de Calders on es projecta el cementiri xinès