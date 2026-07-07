El Govern es compromet a reforçar l'IDAPA com a porta de la Generalitat al Pirineu
La consellera Sívlia Paneque anuncia la creació d'una Taula de mobilitat a l'octubre i defensa l'Estratègia del Pirineu i la futura Llei d'Alta Muntanya com els principals instruments per afrontar els reptes del territori
La consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque, ha reivindicat aquest dilluns el paper de l'Institut per al Desenvolupament i la Promoció de l'Alt Pirineu i Aran (IDAPA) com a peça clau de les polítiques del Govern al territori. «L'IDAPA serà la porta de la Generalitat al Pirineu i la veu del Pirineu dins la Generalitat», ha afirmat durant la reunió del Consell Rector de l'organisme, que s'ha celebrat a Vielha, per primera vegada en els tretze anys d'història de l'ens.
La consellera ha defensat que l'institut ha de convertir-se en un espai de connexió entre les necessitats del territori i l'acció del Govern, amb l'objectiu d'impulsar polítiques adaptades a la realitat de les comarques de muntanya. Segons Paneque, les prioritats passen per millorar l'habitatge, la mobilitat, els serveis públics, el treball, la cultura i la llengua, alhora que es reforça el teixit econòmic vinculat a la pagesia, la ramaderia, l'artesania i el turisme.
Durant la reunió també s'ha fet balanç del desplegament de l'Estratègia del Pirineu, el full de ruta del Govern fins al 2030 per generar oportunitats al conjunt de l'Alt Pirineu i Aran. En aquest sentit, Paneque ha situat aquesta estratègia i la futura Llei d'Alta Muntanya, actualment en fase d'avantprojecte, com els dos grans instruments que han de permetre afrontar els principals reptes del territori durant els pròxims anys.
Una taula específica per a la mobilitat
Entre les novetats anunciades destaca la constitució de la Taula de mobilitat de l'Alt Pirineu i Aran, prevista per als dies 2 i 3 d'octubre coincidint amb les Jornades per a l'Excel·lència que se celebraran a Esterri d'Àneu. El nou òrgan reunirà administracions, entitats i experts amb la voluntat de definir polítiques adaptades a les singularitats dels territoris de muntanya i plantejar solucions innovadores als problemes de connectivitat.
Pel que fa a l'habitatge, l'IDAPA reunirà el 23 de setembre a Sort l'Assemblea General de la Taula d'Habitatge de l'Alt Pirineu i Aran, mentre que el 29 d'octubre Puigcerdà acollirà la tercera Jornada d'Habitatge Rural i de Muntanya, dedicada enguany a l'urbanisme.
Nous ajuts per als municipis
El Consell Rector també ha aprovat una nova línia de subvencions, dotada amb 125.000 euros, destinada a finançar inventaris de camins dels ajuntaments, entitats municipals descentralitzades i consells comarcals. Aquesta convocatòria complementarà els ajuts ja existents per fomentar la mobilitat de proximitat.
A més, l'IDAPA mantindrà les línies habituals de suport a la dinamització local i la valorització del patrimoni cultural, als museus i equipaments patrimonials, a la cooperació territorial i a la mobilitat lenta, així com les aportacions a la Càtedra Educació i Patrimoni Immaterial dels Pirineus i a l'Escola de Pastors i Pastores de Catalunya.
Impuls a la innovació digital
En la reunió també s'ha presentat el balanç dels projectes desenvolupats per l'Àrea Digital de l'Alt Pirineu, impulsada conjuntament per l'IDAPA, la Secretaria de Polítiques Digitals i la Fundació i2CAT. Durant el primer semestre d'aquest any s'han completat tres projectes pilot: un sistema digital de seguiment de la medicació per a pacients crònics, una prova de mobilitat intel·ligent a la Vall de Boí per reduir l'impacte del trànsit en zones turístiques i un sistema de detecció intel·ligent de porcs senglars mitjançant sensors i connectivitat via satèl·lit.
Paral·lelament, l'Àrea Digital Aran ha consolidat la seva activitat amb projectes orientats a la logística en entorns de muntanya, la digitalització de la ramaderia i la innovació aplicada als esports i al medi natural.
La sessió també ha servit per anunciar que la directora de l'IDAPA, Amàlia Sanz, deixarà el càrrec per motius personals. Paneque ha agraït la tasca desenvolupada durant els darrers anys al capdavant de l'organisme i la contribució de l'institut al desenvolupament de les comarques pirinenques.
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