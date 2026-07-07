L'Arxiu de Cerdanya també saluda el Tour i recupera imatges de la cursa a la vall el 1957
L'equipament treu del seu fons imatges del pas dels corredors per la Collada de Toses l'any 1957 fetes pel metge de Martinet Joan Pascual Oms
L'Arxiu Comarcal de Cerdanya s'ha afegit a la celebració del pas del Tour de França per la comarca amb la publicació d'un recull de fotografies històriques del Tour de 1957 al seu pas per la Collada de Toses.
Coincidint amb el pas de la ronda francesa per aquest emblemàtic port pirinenc aquest dilluns, 6 de juliol, l'equipament cultural ha recuperat del seu fons diverses imatges captades pel metge de Martinet Joan Pascual Oms, que documenten l'ambient que es vivia a la Collada de Toses moments abans de l'arribada dels corredors.
Les fotografies mostren la gran expectació que va generar el pas del Tour ara fa gairebé setanta anys, amb nombrosos veïns i aficionats concentrats al port per veure passar el pilot internacional. Les instantànies constitueixen un valuós testimoni gràfic tant de la història esportiva com de la vida social de la comarca. Les imatges es poden veure a les plataformes digitals de l'Arxiu.
Les imatges formen part del Fons fotogràfic Joan Pascual i Oms, conservat a l'Arxiu Comarcal de la Cerdanya, i permeten recuperar una mirada singular sobre un esdeveniment que continua formant part de la memòria col·lectiva de la comarca i que aquesta setmana ha tornat a situar la Cerdanya en el mapa internacional del ciclisme.
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