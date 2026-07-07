Puigcerdà es conjura per optar al Pla de Barris com a revulsiu contra el deteriorament urbà
L'Ajuntament obre un procés participatiu perquè els veïns prioritzin les inversions mentre el consistori confia que el programa de la Generalitat esdevingui la principal oportunitat per transformar el nucli urbà
L'Ajuntament de Puigcerdà ha fet una aposta decidida per presentar candidatura a la nova convocatòria del Pla de Barris de la Generalitat, un projecte que el govern municipal considera determinant per revertir el deteriorament urbà acumulat durant els últims anys i afrontar la transformació de diversos espais emblemàtics de la vila, factor que compta amb el consens de les forces polítiques del municipi. En aquest sentit, el govern ha vist que el pla és una oportunitat estratègica per captar finançament i impulsar les actuacions llargament reivindicades.
Amb l'objectiu d'elaborar una proposta ajustada a les necessitats del municipi, el consistori ha iniciat un procés participatiu perquè siguin els mateixos veïns els qui estableixin quines actuacions consideren prioritàries. L'Ajuntament ha habilitat una enquesta i un canal de participació perquè la ciutadania pugui valorar les diferents propostes i aportar noves iniciatives.
El document de treball planteja intervencions en quatre grans àmbits. Pel que fa a l'espai públic i la mobilitat, les principals actuacions inclouen la reforma integral del nucli històric, la remodelació del passeig de la Séquia, la millora de diversos carrers, l'arranjament de voreres, la renovació dels ascensors exteriors i la rehabilitació de la passera del Museu Cerdà.
En l'apartat de patrimoni i habitatge, el consistori proposa rehabilitar edificis emblemàtics com l'Acadèmia del Llac i l'Hotel Internacional, actuar al Teatre-Casino Ceretà, recuperar els túnels històrics i el pou de glaç i impulsar una línia d'ajuts per a la rehabilitació d'habitatges i la millora de la seva eficiència energètica.
"Ara és el moment de decidir el Puigcerdà que volem"
Les actuacions previstes també inclouen mesures de sostenibilitat, com la reforma integral del parc Schierbeck, la plantació de nou arbrat, la creació de refugis climàtics, la instal·lació de punts de recàrrega per a vehicles elèctrics, la posada en marxa d'horts socials i la millora de la gestió dels residus.
Finalment, el document incorpora actuacions de caràcter social i econòmic, entre les quals destaquen la creació d'un centre socioeducatiu per a la infància, un nou Pla de Joventut, camins escolars segurs, el reforç de la programació cultural i el suport a les entitats, així com mesures per afavorir l'ocupació, l'emprenedoria i la dinamització del comerç local.
Amb el lema «Ara és el moment de decidir el Puigcerdà que volem», el govern municipal defensa que la participació ciutadana és una peça clau per definir un Pla de Barris que respongui a les necessitats reals del municipi i reforci les opcions d'obtenir el suport de la Generalitat.
L'executiu local considera que aquesta convocatòria representa una oportunitat difícilment repetible per afrontar projectes que, per la seva dimensió econòmica, serien molt complicats d'assumir únicament amb recursos municipals. Per això confia que la candidatura de Puigcerdà pugui convertir-se en l'eina que permeti iniciar una renovació urbana de gran abast i recuperar espais degradats, millorar els equipaments i reforçar la cohesió social de la capital cerdana.
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