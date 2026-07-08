Tallada l'R3 entre Figaró i Puigcerdà per una incidència a la infraestructura
Hi ha servei alternatiu per carreta entre la Garriga i Puigcerdà
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ACN
Barcelona
L'R3 es troba tallada entre Figaró i Puigcerdà per una incidència a la infraestructura, segons ha informat Renfe. Adif ha afegit que el problema afecta els sistemes de regulació del trànsit entre la Garriga i Puigcerdà. Renfe ha habilitat un servei de transport alternatiu en aquest tram, amb parades intermèdies
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