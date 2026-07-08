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Tallada l'R3 entre Figaró i Puigcerdà per una incidència a la infraestructura

Hi ha servei alternatiu per carreta entre la Garriga i Puigcerdà

Un conviu de l'R3 arribant a la Cerdanya

Un conviu de l'R3 arribant a la Cerdanya / MIQUEL SPA

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ACN

Barcelona

L'R3 es troba tallada entre Figaró i Puigcerdà per una incidència a la infraestructura, segons ha informat Renfe. Adif ha afegit que el problema afecta els sistemes de regulació del trànsit entre la Garriga i Puigcerdà. Renfe ha habilitat un servei de transport alternatiu en aquest tram, amb parades intermèdies

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Tallada l'R3 entre Figaró i Puigcerdà per una incidència a la infraestructura

Tallada l'R3 entre Figaró i Puigcerdà per una incidència a la infraestructura

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