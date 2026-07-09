Alimentació sostenible: la conferència inagural d'Ada Parellada de la Universitat d'Estiu Ramon Llull Puigcerdà
La XXVIII edició de la cita acadèmica oferirà del 13 al 17 de juliol cursos, jornades professionals i activitats obertes al públic, com la Nit dels Estels, una proposta de dansa urbana i la conferència de cloenda de Francesc Torralba.
La XXVIII Universitat d'Estiu Ramon Llull Puigcerdà donarà el tret de sortida dilluns 13 de juliol amb la conferència inaugural de la cuinera i divulgadora Ada Parellada, titulada Què pebrots és l'alimentació sostenible?. L'acte tindrà lloc a les 20.15 hores al Museu Cerdà i inclourà una actuació de la Coral de la Capella de Santa Maria de Puigcerdà.
La programació s'allargarà fins al 17 de juliol amb una oferta formativa que combina cursos, jornades especialitzades i activitats culturals obertes a tota la ciutadania. Entre les propostes hi ha cursos sobre eines basades en intel·ligència artificial, escriptura creativa, història de la corrupció, tast de vins, elaboració de remeis amb plantes i alimentació antiinflamatòria. També s'han programat una ruta guiada pels espais de l'estiueig a Puigcerdà i una conferència dedicada a la maduresa i el final de la vida.
El programa inclou, a més, jornades professionals adreçades als àmbits de la medicina, la farmàcia, el sector primari i l'oci digital.
Una de les activitats més consolidades serà la Nit dels Estels, prevista per dimarts 14 de juliol a les 22 hores a l'estació de muntanya de La Molina. Els participants podran observar el cel nocturn amb telescopis des del Niu de l'Àliga, on s'arribarà amb el telecabina Cadí-Moixeró gràcies a la col·laboració de La Molina i Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya. L'organització també ofereix un servei d'autocar des de Puigcerdà, amb inscripció prèvia.
L'endemà, dimecres 15 de juliol, el Parc Schierbeck acollirà una nova edició de la Nit de les Arts, que aquest any presentarà l'espectacle Way of Feel de la companyia Locure. La proposta de dansa urbana reflexiona sobre la relació entre la música, el cos i la identitat, amb la col·laboració de Dansart Cerdanya.
La cloenda arribarà divendres 17 de juliol, a les 19 hores, al Museu Cerdà, amb la conferència Anatomia de l'esperança, a càrrec del filòsof i teòleg Francesc Torralba, autor de l'assaig guardonat amb el Premi Josep Pla 2026.
La Universitat d'Estiu està coorganitzada per la Universitat Ramon Llull, l'Ajuntament de Puigcerdà i l'Associació Universitària de Cerdanya. El programa complet de cursos i activitats es pot consultar al web de l'organització.
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