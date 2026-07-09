Puigcerdà renova una Festa Major del Roser amb més tradició, música i cultura
La cita, que se celebrarà del 17 al 20 de juliol, incorpora un concurs de talents, tertúlies al Parc Schierbeck i un pregó amb la premiada escriptora cerdana Regina Rodríguez Sirvent
L'Ajuntament de Puigcerdà ha presentat la programació de la Festa del Roser 2026, que omplirà els carrers de la capital cerdana del 17 al 20 de juliol amb una proposta que combina tradició, cultura, música i activitats per a totes les edats. Tot i l'ajust del pressupost d'aquesta edició, el consistori assegura que s'ha treballat per mantenir una oferta àmplia i de qualitat.
Una de les principals novetats serà el pregó inaugural, que pronunciarà l'escriptora cerdana Regina Rodríguez Sirvent. El programa també incorpora un concurs de talents, previst per dissabte al migdia a la plaça Santa Maria, així com un cicle de tertúlies a la fresca al Parc Schierbeck, organitzades amb la col·laboració del Grup de Recerca de Cerdanya.
Durant la presentació, l'alcalde, Joan Manel Serra, ha posat en valor el cartell d'aquesta edició, que vol representar el caràcter participatiu de la festa i el paper que hi tenen les entitats, la cultura popular, les famílies i els col·lectius locals que cada any contribueixen a fer possible la celebració.
La regidora de Cultura i Festes, Núria Laura Muñoz, ha explicat que la programació manté l'equilibri entre els actes més tradicionals i les noves propostes culturals, musicals, esportives i familiars, amb l'objectiu que la Festa Major continuï sent un espai de trobada per a tots els públics.
Entre les activitats programades hi haurà cercaviles de gegants, espectacles infantils, jocs de cucanyes, actuacions de castells, sardanes, havaneres, un correfoc i el tradicional Ball de Fi de Festa amb l'Orquestra Selvatana. En l'apartat musical destaquen també els concerts dels grups 31Fam i Hotel Cochambre.
El consistori també introduirà canvis en els horaris de la festa nocturna. L'equip de govern ha decidit avançar l'hora de finalització de les activitats de matinada amb la voluntat d'afavorir el descans del veïnat. Paral·lelament, ha fet una crida al civisme perquè els assistents facin ús dels lavabos públics que s'habilitaran en diferents punts del nucli històric.
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