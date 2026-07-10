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Entrevista | Joan Bagaria Veí de Prullans de 87 anys

"De la calor se’n fa un gra massa. Abans sí que en passàvem treballant a ma"

És del parer que amb les comoditats que hi ha actualment, la calor s pot portar millor que anys enrere. En aquest sentit, recorda que "cal tenir seny i no sortir ni treballar a fora les hores de més incidència"

Joan Bagaria al seu domicili de Prullans

Joan Bagaria al seu domicili de Prullans / Miquel Spa

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Miquel Spa

Miquel Spa

Prullans

Joan Bagaria, de 87 anys i conegut a Prullans pel nom de la casa familiar, Ca l’Emigrant, viu sol a la casa pairal on la seva família ha residit durant més de deu generacions. Malgrat la seva edat, Joan Bagaria manté una vida autònoma i continua portant a terme activitats com ara conduir el seu vehicle, cuidar l’hort i fer les gestions necessàries en el dia a dia.

Vostè continua vivint sol. Com és el seu dia a dia?

Sí, visc sol a casa. Tinc una assistenta que viu a prop. Ella em dona un cop de mà quan fa falta, però cada dia surto jo mateix a comprar el pa, el diari i tot el que necessito per a la casa. Normalment vaig a Bellver, però si convé, també agafo el cotxe i condueixo fins a Puigcerdà. A més, encara baixo fins a Manresa.

Quin és el secret per mantenir aquesta autonomia amb 87 anys?

Fer coses cada dia. Es tracta d’això. Tinc un hort i em dona molta feina. Si et mantens actiu, pots continuar fent la teva vida i ser independent tant com sigui possible.

Aquests dies s’està parlant molt de l’onada de calor. Com la viu?

Ara em sembla que se’n fa un gra massa. Abans sí que en passàvem, de calor, perquè totes les feines eren manuals i ens hi havíem de posar tant sí com no. Avui moltes feines les fan les màquines, i això es nota. A l’hivern passa una mica el mateix amb el fred.

Cal prendre precaucions especials quan fa tanta calor?

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Sí, però sobretot cal tenir seny. No has de sortir ni posar-te a treballar al migdia o a les hores de més calor. Si t’organitzes una mica, ja està.

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