El Govern presenta a Puigcerdà un pla de 5.000 milions per impulsar la indústria
El nou Pacte Nacional pel sector preveu 190 mesures fins al 2030 i situa la bioeconomia, el turisme sostenible i el comerç entre els eixos estratègics per a l'Alt Pirineu i l'Aran
El Govern de la Generalitat ha presentat aquest dimecres a Puigcerdà el nou Pacte Nacional per a la Indústria 2026-2030, un pla dotat amb 5.000 milions d'euros que desplegarà més de 190 mesures amb l'objectiu de reforçar la competitivitat de la indústria catalana i afavorir el desenvolupament econòmic dels territoris.
L'acte, celebrat a la Biblioteca Comtat de Cerdanya, ha estat presidit pel conseller d'Empresa i Treball, Miquel Sàmper, acompanyat de la delegada del Govern a l'Alt Pirineu i Aran, Sílvia Romero, i del director general d'Indústria, Xavier Roca. Igualmenet, ’acte ha comptat amb la presència del president del Consell Comarcal, Isidre Chia; l’alcalde de Puigcerdà, Joan Manel Serra i els directors generals d’Indústria, Comerç i Turisme, així com diversos representants polítics i empresarials de la comarca.
Sàmper ha defensat que la indústria, el turisme i el comerç són sectors estratègics per al futur de les comarques de muntanya i ha remarcat la necessitat d'impulsar polítiques adaptades a la realitat del territori per generar ocupació i afavorir l'equilibri territorial.
En el cas de l'Alt Pirineu i l'Aran, el Govern aposta per potenciar sectors com la transformació agroalimentària, la indústria de la fusta i el paper, així com la bioeconomia, considerada una de les principals oportunitats de creixement gràcies a l'aprofitament sostenible dels recursos forestals i energètics. Aquesta estratègia es complementa amb la recent implantació de la nova seu de l'IRTA al Pirineu, destinada a reforçar la recerca aplicada al sector agroalimentari de muntanya.
Durant la jornada també s'ha analitzat el futur del turisme al Pirineu, amb la voluntat d'avançar cap a un model més sostenible i menys estacional. Entre els reptes plantejats hi ha reforçar la coordinació entre comarques, impulsar la cooperació transfronterera i consolidar les estacions d'esquí com a destinacions actives durant tot l'any.
La sessió també ha servit per presentar les línies d'ajut al comerç previstes per aquest any. El Departament d'Empresa i Treball destinarà 13,17 milions d'euros en subvencions per modernitzar establiments, donar suport al comerç rural, revitalitzar els eixos comercials i fomentar les fires, a més d'una línia de finançament de 16 milions d'euros en préstecs per a autònoms i petites i mitjanes empreses del sector.
- Jo mai dono el DNI': L'expert Bruno Pèrez Juncà explica com donar les teves dades de forma segura
- Estabilitzat l'incendi iniciat a Navarcles i que va obligar a confinar 9.000 persones d'Artés i Sallent
- L'escapada ideal de Catalunya per dormir fresquet: aquí, el termòmetre cau per sota dels 20 graus a l'estiu
- Amagat un nou tresor de 1.500 euros, ara a Sant Vicenç de Castellet
- El tancament dels tres quioscos del Passeig Pere III genera un debat sobre el seu futur
- La Policia Nacional alerta: tingues sempre apagat aquest botó del mòbil
- Els Mossos llancen una imatge amb IA per identificar una dona trobada morta al riu Segre
- L'empresa manresana Umformtechnik entra en liquidació