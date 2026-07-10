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El Govern presenta a Puigcerdà un pla de 5.000 milions per impulsar la indústria

El nou Pacte Nacional pel sector preveu 190 mesures fins al 2030 i situa la bioeconomia, el turisme sostenible i el comerç entre els eixos estratègics per a l'Alt Pirineu i l'Aran

El conseller Samper en la presentació del Pacte Nacional per la Indústria a Puigcerdà

El conseller Samper en la presentació del Pacte Nacional per la Indústria a Puigcerdà / GOVERN

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Miquel Spa

Miquel Spa

Puigcerdà

El Govern de la Generalitat ha presentat aquest dimecres a Puigcerdà el nou Pacte Nacional per a la Indústria 2026-2030, un pla dotat amb 5.000 milions d'euros que desplegarà més de 190 mesures amb l'objectiu de reforçar la competitivitat de la indústria catalana i afavorir el desenvolupament econòmic dels territoris.

L'acte, celebrat a la Biblioteca Comtat de Cerdanya, ha estat presidit pel conseller d'Empresa i Treball, Miquel Sàmper, acompanyat de la delegada del Govern a l'Alt Pirineu i Aran, Sílvia Romero, i del director general d'Indústria, Xavier Roca. Igualmenet, ’acte ha comptat amb la presència del president del Consell Comarcal, Isidre Chia; l’alcalde de Puigcerdà, Joan Manel Serra i els directors generals d’Indústria, Comerç i Turisme, així com diversos representants polítics i empresarials de la comarca.

Sàmper ha defensat que la indústria, el turisme i el comerç són sectors estratègics per al futur de les comarques de muntanya i ha remarcat la necessitat d'impulsar polítiques adaptades a la realitat del territori per generar ocupació i afavorir l'equilibri territorial.

En el cas de l'Alt Pirineu i l'Aran, el Govern aposta per potenciar sectors com la transformació agroalimentària, la indústria de la fusta i el paper, així com la bioeconomia, considerada una de les principals oportunitats de creixement gràcies a l'aprofitament sostenible dels recursos forestals i energètics. Aquesta estratègia es complementa amb la recent implantació de la nova seu de l'IRTA al Pirineu, destinada a reforçar la recerca aplicada al sector agroalimentari de muntanya.

Durant la jornada també s'ha analitzat el futur del turisme al Pirineu, amb la voluntat d'avançar cap a un model més sostenible i menys estacional. Entre els reptes plantejats hi ha reforçar la coordinació entre comarques, impulsar la cooperació transfronterera i consolidar les estacions d'esquí com a destinacions actives durant tot l'any.

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La sessió també ha servit per presentar les línies d'ajut al comerç previstes per aquest any. El Departament d'Empresa i Treball destinarà 13,17 milions d'euros en subvencions per modernitzar establiments, donar suport al comerç rural, revitalitzar els eixos comercials i fomentar les fires, a més d'una línia de finançament de 16 milions d'euros en préstecs per a autònoms i petites i mitjanes empreses del sector.

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El Govern presenta a Puigcerdà un pla de 5.000 milions per impulsar la indústria

El Govern presenta a Puigcerdà un pla de 5.000 milions per impulsar la indústria
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