Les autoritats de l'Alta Cerdanya denuncien el robatori d'un maillot groc gegant d'exposició
La comunitat de municipis dona unes hores de marge perquè els autors el retornin abans de presentar una denúncia a la gendarmeria francesa
Les autoritats de la Comunitat de Municipis dels Pirineus Catalans, a la Catalunya del Nord, han fet una crida pública per recuperar un mallot groc gegant que ha desaparegut del llac de Matamala, on s'havia instal·lat com a element decoratiu coincidint amb el pas del Tour de França pel territori.
La peça formava part de l'ambientació preparada per rebre la tercera etapa de la ronda francesa, que va sortir de Granollers i va travessar la Cerdanya passant per Puigcerdà, en una jornada que va reunir milers d'aficionats al llarg del recorregut i que es va viure amb un gran ambient festiu a banda i banda de la frontera.
L'ens supramunicipal ha difós un missatge en què explica que el mallot ha estat sostret i adverteix els responsables que les càmeres de vigilància de la presa van enregistrar perfectament tota l'acció.
Abans d'emprendre accions legals, però, les autoritats han decidit donar una última oportunitat als autors del robatori perquè retornin el mallot de manera voluntària.
"El tracte és senzill: torneu allò que no us pertany", assenyala la Comunitat de Municipis en el comunicat. L'organisme ofereix la possibilitat de dipositar el mallot groc de forma discreta davant les seves dependències, situades al coll de la Quillana, a la Llagona, sense necessitat d'identificar-se.
Les autoritats adverteixen, però, que aquest marge de confiança serà molt breu. Si la peça no és retornada en les pròximes hores, presentaran immediatament una denúncia davant la gendarmeria francesa perquè s'obri una investigació.
La Comunitat de Municipis també ha volgut aclarir que la desaparició dels altres dos mallots gegants que decoraven la presa, el mallot verd i el mallot de la muntanya —blanc amb punts vermells—, no està relacionada amb aquest robatori. En aquest cas, expliquen, les dues peces van ser retirades expressament perquè pròximament s'instal·laran en altres indrets dels Pirineus Catalans.
L'organisme ha demanat la col·laboració ciutadana per ajudar a localitzar el mallot groc i ha animat els usuaris de les xarxes socials a compartir l'avís amb l'esperança que un dels símbols més reconeixibles del Tour de França pugui tornar ben aviat al seu emplaçament al llac de Matamala.
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