Per un turisme també de dilluns a divendres: la Cerdanya s'ofereix al sector dels esdeveniments
El Consell Comarcal en coordinació amb els empresaris locals participa al Barcelona Event Day dins l'estratègia per captar esdeveniments empresarials i reduir la dependència de les temporades turístiques
La Cerdanya vol consolidar-se com una destinació de referència no només per al turisme vacacional, sinó també per al segment dels congressos, les reunions professionals i els esdeveniments d'empresa. Amb aquest objectiu, l'àrea de Promoció Econòmica del Consell Comarcal ha participat aquesta setmana en el Barcelona Event Day (BED), celebrada a l'Hotel Intercontinental de Barcelona.
La jornada va reunir més de 130 empreses especialitzades en l'organització d'esdeveniments i es va convertir en un espai de trobada per establir contactes, conèixer les tendències del sector i generar noves oportunitats de negoci. La presència de la delegació cerdana s'emmarca en el projecte publicoprivat «Una estratègia diferencial per a la Cerdanya», impulsat conjuntament pel Consell Comarcal i Empresariat Cerdanya amb la col·laboració dels ajuntaments de la comarca.
L'objectiu de la iniciativa és diversificar l'activitat econòmica i reduir la forta estacionalitat que condiciona bona part del sector turístic. Després de dècades consolidada com una destinació vinculada al turisme familiar i de natura, la comarca vol obrir-se amb més força al mercat MICE —acrònim de Meetings, Incentives, Conferences and Exhibitions—, orientat a reunions, convencions, incentius i congressos empresarials.
Per reforçar aquesta aposta, la Cerdanya ha elaborat un catàleg específic que recull els recursos disponibles per acollir aquest tipus d'esdeveniments. L'eina, en format digital i interactiu, agrupa actualment 46 empreses del territori i 16 espais singulars cedits pels ajuntaments, entre els quals hi ha equipaments i edificis amb capacitat per acollir reunions, jornades i congressos.
Paral·lelament, la comarca també s'ha incorporat al Catalunya Convention Bureau, la xarxa de promoció del turisme de reunions de Catalunya, amb la voluntat d'incrementar la seva visibilitat dins aquest mercat i facilitar l'arribada de nous esdeveniments.
Des del Consell Comarcal remarquen que aquesta estratègia pretén generar activitat econòmica durant tot l'any, estabilitzar la demanda turística i oferir noves oportunitats al teixit empresarial local més enllà de les temporades tradicionals d'hivern i estiu.
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