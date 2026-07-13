La Generalitat recupera amb un llibre la figura de Pepeta Planas, pionera de l'esquí a la Molina
El volum ret homenatge a una de les grans referents de l'esport català, campiona en una època en què les dones gairebé no competien a les pistes
La història de l'esquí català no es pot entendre sense el nom de Pepeta Planas. Ara, vint anys després de la seva mort, la Generalitat li ret homenatge amb la publicació del llibre Pepeta Planas: filla de La Molina. De gran campiona a emprenedora, una obra que recupera la trajectòria d'una de les grans pioneres de l'esport femení al Pirineu i reivindica el paper decisiu que va tenir en els inicis de l'esquí alpí a Catalunya.
Editat pel Departament de la Presidència dins la col·lecció Persones il·lustres, el volum, escrit per Oriol Molas i Toti Rosselló, repassa la vida d'una esportista que va convertir una petita estació del Pirineu en el bressol d'una llegenda. Amb 132 pàgines, la publicació rescata la memòria d'una dona que va obrir camí en un moment en què la pràctica competitiva de l'esquí era gairebé exclusiva dels homes.
Nascuda a Ripoll el 1925, Pepeta Planas es va traslladar amb només deu anys a La Molina, on va descobrir una passió que acabaria marcant tota la seva vida. En una època en què els remuntadors encara no existien, pujava les muntanyes amb els esquís a l'esquena, entrenava en pistes improvisades i fabricava ella mateixa els pals d'eslàlom amb branques d'avellaner. Els esquís, de fusta, els encerava i lacava diàriament abans de cada entrenament, tal com explica la Biblioteca Virtual de la Diputació de Barcelona en un informe sobre l'esportista.
Aquell esforç va donar fruits. Va ser diverses vegades campiona de Catalunya i d'Espanya, i el 1948 va competir a Suïssa en proves internacionals de primer nivell, com el Derbi del Gornergrat i el Descens de Blauher, on va assolir una meritòria vuitena posició davant algunes de les millors especialistes europees.
La seva preparació física també va alimentar la llegenda. Era habitual veure-la entrenar amb bicicleta entre La Molina i Alp durant els mesos sense neu, fins al punt que es deia que completava el recorregut més ràpid que el tren que unia les dues poblacions. A més de l'esquí, també va practicar amb èxit esports com l'equitació, el ciclisme i el tennis.
Figura clau per entendre l'esquí català
El llibre no només reivindica els èxits esportius de Pepeta Planas, sinó també la seva capacitat emprenedora i el paper que va tenir en el desenvolupament de La Molina com a destinació esportiva i turística. La seva trajectòria s'emmarca en els primers anys de creixement de l'estació cerdana, quan l'esquí començava a consolidar-se com una activitat popular al Pirineu.
El seu llegat continua ben viu. Cada hivern, La Molina acull el Trofeu Memorial Pepeta Planas, una competició de veterans que recorda la figura d'aquesta esportista excepcional i manté viu el nom d'una dona que va desafiar les limitacions de la seva època per convertir-se en una de les grans heroïnes de l'esquí català.
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