Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Pont de FerroIncendi Aiguamúrcia i QuerolSallentMort GandesaXevi PujolFestival Camins
instagramlinkedin

La Generalitat recupera amb un llibre la figura de Pepeta Planas, pionera de l'esquí a la Molina

El volum ret homenatge a una de les grans referents de l'esport català, campiona en una època en què les dones gairebé no competien a les pistes

Pepeta Planas i Capdevila

Pepeta Planas i Capdevila / ARXIU PARTICULAR

Ja ens segueixes?Marca'ns com a mitjà preferit
Afegeix-nos a Google
Miquel Spa

Miquel Spa

La Molina

La història de l'esquí català no es pot entendre sense el nom de Pepeta Planas. Ara, vint anys després de la seva mort, la Generalitat li ret homenatge amb la publicació del llibre Pepeta Planas: filla de La Molina. De gran campiona a emprenedora, una obra que recupera la trajectòria d'una de les grans pioneres de l'esport femení al Pirineu i reivindica el paper decisiu que va tenir en els inicis de l'esquí alpí a Catalunya.

Editat pel Departament de la Presidència dins la col·lecció Persones il·lustres, el volum, escrit per Oriol Molas i Toti Rosselló, repassa la vida d'una esportista que va convertir una petita estació del Pirineu en el bressol d'una llegenda. Amb 132 pàgines, la publicació rescata la memòria d'una dona que va obrir camí en un moment en què la pràctica competitiva de l'esquí era gairebé exclusiva dels homes.

Nascuda a Ripoll el 1925, Pepeta Planas es va traslladar amb només deu anys a La Molina, on va descobrir una passió que acabaria marcant tota la seva vida. En una època en què els remuntadors encara no existien, pujava les muntanyes amb els esquís a l'esquena, entrenava en pistes improvisades i fabricava ella mateixa els pals d'eslàlom amb branques d'avellaner. Els esquís, de fusta, els encerava i lacava diàriament abans de cada entrenament, tal com explica la Biblioteca Virtual de la Diputació de Barcelona en un informe sobre l'esportista.

El llibre que recorda ara Pepa Planas

El llibre que recorda ara Pepa Planas / GOVERN

Aquell esforç va donar fruits. Va ser diverses vegades campiona de Catalunya i d'Espanya, i el 1948 va competir a Suïssa en proves internacionals de primer nivell, com el Derbi del Gornergrat i el Descens de Blauher, on va assolir una meritòria vuitena posició davant algunes de les millors especialistes europees.

La seva preparació física també va alimentar la llegenda. Era habitual veure-la entrenar amb bicicleta entre La Molina i Alp durant els mesos sense neu, fins al punt que es deia que completava el recorregut més ràpid que el tren que unia les dues poblacions. A més de l'esquí, també va practicar amb èxit esports com l'equitació, el ciclisme i el tennis.

Figura clau per entendre l'esquí català

El llibre no només reivindica els èxits esportius de Pepeta Planas, sinó també la seva capacitat emprenedora i el paper que va tenir en el desenvolupament de La Molina com a destinació esportiva i turística. La seva trajectòria s'emmarca en els primers anys de creixement de l'estació cerdana, quan l'esquí començava a consolidar-se com una activitat popular al Pirineu.

Notícies relacionades

El seu llegat continua ben viu. Cada hivern, La Molina acull el Trofeu Memorial Pepeta Planas, una competició de veterans que recorda la figura d'aquesta esportista excepcional i manté viu el nom d'una dona que va desafiar les limitacions de la seva època per convertir-se en una de les grans heroïnes de l'esquí català.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Nandu Jubany al comandament de 15 restaurants, un hotel gastro, un obrador...: «La jubilació vindrà de les croquetes»
  2. Seixanta anys del segrest de la Mare de Déu de Núria: els nens cerdans que van trobar l'amagatall de 1936
  3. Rescaten dues persones il·leses a Marganell que van quedar aïllades després de baixar fins a 25 metres
  4. Policies de paisà controlen la compravenda il·legal de cromos a Catalunya
  5. Per què no podem parar de menjar pipes?
  6. Un itinerari de la sal per transformar els espais degradats per la mineria a Sallent
  7. El menjar dels fills estressa 7 de cada 10 famílies: 'Hi ha una obsessió pel que és saludable; he arribat a veure 'pancakes' fets amb llet materna
  8. Quim Junyent, de Balsareny, queda campió d'Europa sub-19 de futbol i obté l'MVP del torneig

La Generalitat recupera amb un llibre la figura de Pepeta Planas, pionera de l'esquí a la Molina

La Generalitat recupera amb un llibre la figura de Pepeta Planas, pionera de l'esquí a la Molina

El capità del CE Manresa, Òscar Pulido, renova per a una temporada més

El capità del CE Manresa, Òscar Pulido, renova per a una temporada més

El doctor José Manuel Felices, sobre com encendre l’aire condicionat del teu cos: «Fer l’estrella de mar i posar-te crema hidratant fa que estiguis més fresc»

El doctor José Manuel Felices, sobre com encendre l’aire condicionat del teu cos: «Fer l’estrella de mar i posar-te crema hidratant fa que estiguis més fresc»

Herpes zòster: així és la malaltia que passarà un 30% de la població al llarg de la seva vida

Herpes zòster: així és la malaltia que passarà un 30% de la població al llarg de la seva vida

Òdena renova el paviment de sis carrers del nucli antic amb una inversió de 145.000 euros

Òdena renova el paviment de sis carrers del nucli antic amb una inversió de 145.000 euros

La casa del sord de Manresa apropa el llenguatge de signes a tota la ciutadania

La casa del sord de Manresa apropa el llenguatge de signes a tota la ciutadania

Lluís Riera, d'Artés, rep un nou guardó de novel·la negra

Lluís Riera, d'Artés, rep un nou guardó de novel·la negra

Alerta cardiovascular: anar al gimnàs i menjar “bé” no és suficient per evitar un infart

Alerta cardiovascular: anar al gimnàs i menjar “bé” no és suficient per evitar un infart
Tracking Pixel Contents