L'Astronomia crea planter a la Cerdanya
Puigcerdà acull una jornada temàtica amb la presentació d'un podcast dels alumnes de l'institut Pere Borrell
La cinquena Jornada d'Astronomia de Cerdanya, celebrada dissabte al Museu Cerdà de Puigcerdà, ha evidenciat la consolidació d'aquesta cita divulgativa i el seu impacte entre les noves generacions. Després de cinc edicions, la trobada ha contribuït a crear una base d'aficionats joves a l'astronomia, fins al punt que alumnes de l'Institut Pere Borrell han participat enguany de manera activa amb l'elaboració i la presentació d'un pòdcast dedicat a l'eclipsi total de Sol previst per al 12 d'agost del 2026.
La jornada, organitzada pel Grup de Recerca de Cerdanya, l'Agrupació Astronòmica de Sabadell i l'Institut de Ciències del Cosmos de la Universitat de Barcelona (ICCUB), es va iniciar precisament amb aquest treball divulgatiu, coordinat per la professora Antònia Sanz i presentat per una de les alumnes del centre.
La conferència central va anar a càrrec de l'astrònom Àngel Massallé, expresident de l'Agrupació Astronòmica de Sabadell, que sota el títol Caçadors d'eclipsis. L'eclipsi total de Sol del 12 d'agost del 2026 va explicar com es produeixen aquests fenòmens, què permet observar un eclipsi total i quines precaucions cal prendre per evitar lesions a la retina. També va repassar alguns dels grans eclipsis de la història i el fenomen dels anomenats «caçadors d'eclipsis», persones que viatgen arreu del món per contemplar aquests esdeveniments.
La segona ponència va anar a càrrec del president del Grup de Recerca de Cerdanya, Enric Quílez, que va abordar la relació entre l'astronomia i la ciència-ficció. Durant la seva intervenció va analitzar obres com 2001: Una odissea de l'espai, la saga Fundació d'Isaac Asimov, Les fonts del paradís d'Arthur C. Clarke o les sèries Star Trek i The Expanse, en què l'astronomia i l'astrofísica tenen un paper rellevant.
La jornada es va completar amb un col·loqui obert entre els ponents i el públic assistent. Les sessions també es van poder seguir en directe per streaming i properament estaran disponibles al canal de YouTube del Grup de Recerca de Cerdanya.
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