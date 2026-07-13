Pilar de Cim: la Colla Castellera de Cerdanya aixeca un castell a 2.896 metres d'altitud
L'entitat ofereix una actuació simbòlica sobre la convivència i l'esforç conjunt a la Tossa Plana de Lles en una jornada que es completa amb un dinar popular i música a la plaça Major
La Colla Castellera de Cerdanya ha protagonitzat aquest dissabte una de les actuacions més singulars de la temporada en aixecar un pilar de quatre al cim de la Tossa Plana de Lles, a 2.896 metres d'altitud. Una cinquantena de membres de l'entitat van completar l'ascens fins al sostre del municipi per culminar-hi la caminada amb el ja batejat com Pilar de Cim, una actuació simbòlica que va posar en relleu la voluntat de cohesió i superació del grup.
L'expedició va completar l'ascens fins a un dels cims emblemàtics de la Cerdanya abans de descarregar el pilar davant el panorama de l'alta muntanya. La colla va destacar especialment la participació de la canalla, que també va formar part de l'activitat i va contribuir a fer possible la construcció castellera.
Després de l'activitat a la muntanya amb caminada des d'El Pradell, els participants es van traslladar fins al nucli urbà de Lles, on la jornada va continuar amb un dinar de germanor a la plaça Major. La trobada festiva es va completar amb una sessió musical a càrrec de la DJ Lola Van, que va posar el punt final a una jornada marcada per la convivència entre els membres de la colla.
L'entitat ha remarcat la col·laboració de l'Ajuntament de Lles de Cerdanya, que va facilitar la logística de la jornada i també l'accés al Pradell. El president de la Colla, Saulo Pujolàs, ha emfatitzat que "Hem de pujar més sovint a les nostres muntanyes per prendre consciència de com som d'afortunats de viure a Cerdanya. Agrupar molta gent per fer un castell o per pujar a un cim són reptes que només s'assoleixen amb una constància i esforç que ja viuen la nostra canalla des de ben petits".
La Colla Castellera de Cerdanya continua portant la tradició castellera més enllà de les places habituals i combinant-la amb la promoció de la muntanya, el patrimoni natural i la convivència entre els seus membres. L'entitat celebra actualment els assajos al Museu Cerdà de Puigcerdà els dimarts i divendres a la tarda amb portes obertes per tothom qui s'hi vulgui iniciar.
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