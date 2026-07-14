El projecte d'Universitat de Cerdanya es presenta al Capcir
La comunitat de municipis dels Pirineus Catalans avala la proposta que ha de proposar una formació transfronterera al territori amb el suport econòmic de la Unió Europea
La Universitat de Cerdanya ja ha començat a caminar. El municipi de Matamala ha acollit la presentació institucional d'aquest nou projecte transfronterer, una iniciativa que vol convertir la comarca en un espai compartit de formació, cooperació i innovació a tota la Cerdanya a un i altre costat de la frontera estatal.
L'acte va reunir representants institucionals, entitats, empreses, centres educatius, professionals, actors de l'economia social i solidària i ciutadans implicats en el desenvolupament del territori. La trobada va servir per presentar les conclusions del primer estudi territorial del projecte i definir les línies de treball que marcaran els pròxims mesos, tal com han informat des de la comunitat de municipis dels Pirineus Catalans.
L'anàlisi, elaborada per l'agència Albea, constata que la Cerdanya afronta reptes importants, especialment en matèria de mobilitat, accés a l'habitatge i dependència d'una economia fortament estacional. Tot i això, també posa en relleu que el territori disposa d'un important capital de coneixement, iniciatives i experiències que, segons els impulsors del projecte, cal connectar per generar noves oportunitats.
En aquest context neix la Universitat de Cerdanya, que no es planteja com un nou centre universitari convencional, sinó com una xarxa capaç d'articular els recursos ja existents a banda i banda de la frontera. L'objectiu és facilitar la col·laboració entre institucions, centres educatius, empreses i entitats per afavorir l'aprenentatge permanent i el desenvolupament territorial.
Tres eixos de treball
El projecte s'estructura al voltant de tres grans àmbits. El primer és un campus connectat transfronterer que permeti compartir recursos i activitats formatives. El segon és una universitat popular, concebuda per fomentar la formació al llarg de tota la vida. El tercer és una escola de la convivència, orientada a reforçar les relacions socials i culturals entre els habitants de les dues bandes de la frontera.
Els promotors han anunciat que en les pròximes setmanes es faran públics els resultats complets de l'estudi territorial, s'impulsaran els primers mòduls pilot i s'ampliarà la xarxa de col·laboradors per consolidar aliances estables.
La presentació també va servir per posar en valor el caràcter col·laboratiu del projecte, amb la participació de representants de la Generalitat, de la Comunitat de Comunes dels Pirineus Catalans, del Campus Connectat de Font-romeu, de la Fundació Mentalitat Nova, del Parc Natural Regional dels Pirineus Catalans i de diverses consultories i entitats socials implicades en la iniciativa.
La Universitat de Cerdanya forma part d'un projecte finançat pel programa europeu Interreg POCTEFA, que promou la cooperació entre territoris fronterers amb la voluntat de construir una Cerdanya més integrada, innovadora i sense fronteres.
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