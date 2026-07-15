Llívia rememora el recital que Montserrat Caballé hi va oferir fa quaranta anys
L'Estiu Musical retrà homenatge a la soprano amb un concert de Maribel Ortega en un festival que ja te les entrades a la venda
L'Ajuntament de Llívia recuperarà aquest estiu la memòria d'un dels episodis més destacats de la història cultural del municipi: el recital que la soprano Montserrat Caballé va oferir a la vila ara fa quaranta anys dins del desaparegut Festival de Música de Llívia.
Aquest record serà el fil conductor d'un dels concerts més destacats de la segona edició de l'Estiu Musical de Llívia, que tindrà lloc durant el mes d'agost. La soprano Maribel Ortega protagonitzarà un recital d'homenatge a Caballé, amb la voluntat de reivindicar la petjada que una de les grans veus de l'òpera va deixar al municipi.
El festival és una iniciativa impulsada conjuntament per l'Associació de Veïns l'Enclau de Llívia, els Amics de l'Òpera de Girona i l'Ajuntament de Llívia, que enguany han preparat una programació amb quatre concerts, previstos per als dies 2, 7, 14 i 21 d'agost a l'església de Nostra Senyora dels Àngels.
Paral·lelament, l'organització ja ha posat a la venda les entrades dels diferents recitals. Els preus oscil·len entre els 10 i els 20 euros i es poden adquirir a l'oficina del Museu de Llívia o bé reservar-les a través del correu electrònic de l'Associació de Veïns l'Enclau de Llívia.
Amb aquesta segona edició, l'Estiu Musical consolida la seva aposta per combinar la promoció de la música clàssica amb la recuperació del patrimoni cultural de la vila, posant en valor la vinculació de Llívia amb figures de primer nivell com Montserrat Caballé.
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