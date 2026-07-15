Puigcerdà viu amb la Universitat d'Estiu la setmana més acadèmica: de Wagner a les dietes antiinflamatòries
La vila acull de la ma de la Ramon Llull cursos, tallers, jornades professionals i activitats culturals que aborden la intel·ligència artificial, la salut, la història, la música o la ceràmica
Silenci s'aprèn... A les aules de l'institut Pere Borrell, a la sala Pilar Prim de la Biblioteca Comtat de Cerdanya o al Museu Cerdà. Puigcerdà viu aquests dies la seva setmana més acadèmica amb la celebració d'una nova edició, la trentena, de la Universitat d'Estiu Ramon Llull. Fins divendres, diversos espais de la capital cerdana es transformen en aules on centenars de participants comparteixen coneixement a través de cursos, tallers, jornades professionals i activitats divulgatives que converteixen la vila en un punt de trobada entre universitat, cultura i territori.
La programació d'enguany ofereix una vintena de propostes formatives amb una temàtica diversa. Entre les novetats destaca un curs dedicat a analitzar els orígens de la corrupció a l'Espanya dels segles XIX i XX, impartit pels historiadors Lluís Ferran Toledano i Gemma Rubí.
La intel·ligència artificial torna a tenir presència amb una nova edició del curs que dirigeix Jordi Gual, centrat en les eines basades en aquesta tecnologia, mentre que també es consolida el curs d'escriptura creativa coordinat per Maria Rosa Nogué, professora de l'Escola d'Escriptura de l'Ateneu Barcelonès.
L'oferta incorpora igualment una formació sobre finances per a la jubilació, impartida per Robert Casajuana, i un taller d'iniciació a la ceràmica a càrrec dels ceramistes Núria Saló i Jaume Vilà.
La salut manté un paper destacat dins la Universitat d'Estiu amb un curs sobre alimentació antiinflamatòria conduït per Elena Carrillo i Marta Anguera. També s'hi programa una proposta dedicada al dret sistèmic i la seva aplicació en l'àmbit judicial, amb les especialistes Sara Rodríguez, Inmaculada Mas i Ana María Ballester.
La música també forma part de la programació amb el curs Wagner i la música postromàntica, que imparteix el divulgador musical Joan Vives.
Els tallers amplien encara més l'oferta amb una aproximació a l'univers d'Antoni Gaudí des d'una perspectiva vinculada al vi, dirigida per Toni Cot; una sessió sobre cosmètica i salut de la pell conduïda per la farmacèutica Lena de Pons, i un recorregut per la botànica tradicional amb el taller Les flors de les bruixes, a càrrec de Carme Bosch.
La Fundació Hospital de Puigcerdà també participa en la programació amb una conferència dedicada a l'envelliment i a la manera d'afrontar la darrera etapa de la vida, que impartiran Lourdes Bermejo i Magdalena García.
Entre les novetats d'aquesta edició sobresurt també una ruta guiada pel Puigcerdà desaparegut, en què l'estudiosa Sandra Adam convida a descobrir l'evolució urbanística de la vila i la història de l'estiueig a la Cerdanya.
La Universitat d'Estiu reserva, un any més, un espai important per a les jornades professionals. El programa inclou la vint-i-quatrena Jornada d'Estiu de la Professió Mèdica, la setena Jornada d'Estiu de la Professió Farmacèutica, una nova Jornada de Desenvolupament Rural centrada en l'aplicació de drons a les explotacions ramaderes i una nova edició del Summit Digital Entertainment.
Paral·lelament, la iniciativa obre les portes a la ciutadania amb diverses activitats culturals. La cuinera i divulgadora Ada Parellada ha estat l'encarregada d'inaugurar aquesta edició amb una conferència sobre alimentació sostenible. La programació es completa amb una observació astronòmica al Niu de l'Àliga, una nova Nit de les Arts al parc Schierbeck amb la Companyia Locurei i la conferència de cloenda del filòsof Francesc Torralba, que reflexionarà sobre l'esperança.
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