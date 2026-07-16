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La Cerdanya estrena un punt d'atenció de l'ATM Lleida per facilitar els tràmits del transport públic

El nou sevei al Consell Comarcal permet gestionar targetes, abonaments i incidències que fins ara no es podien fer a la vall

L'espai on es prestarà el nou servei al Consell Comarcal

L'espai on es prestarà el nou servei al Consell Comarcal / CCC

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Miquel Spa

Miquel Spa

Puigcerdà

Els usuaris del transport públic de la Cerdanya disposen des d'aquesta setmana d'un nou Centre d'Atenció al Client de l'ATM Lleida, ubicat a la seu del Consell Comarcal. El nou punt d'atenció permetrà fer tràmits relacionats amb els títols integrats de transport sense haver de desplaçar-se fora de la comarca.

Entre els serveis disponibles hi ha l'emissió i la recàrrega de les targetes integrades, la recollida de títols personalitzats i la gestió de consultes o incidències vinculades al transport públic. A més, el centre ofereix informació sobre els serveis de mobilitat disponibles i el sistema tarifari vigent, que manté descomptes i bonificacions fins al 31 de desembre.

La posada en marxa d'aquest equipament forma part de l'ampliació de la xarxa de punts d'atenció de l'ATM Lleida impulsada pel Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica. L'actuació s'emmarca en la integració de les comarques de l'Alt Pirineu i Aran al sistema tarifari, una mesura que es va fer efectiva a principis del 2024 i que va permetre unificar els títols integrats de transport perquè els usuaris puguin desplaçar-se amb una única targeta per tota la demarcació.

Actualment, el sistema tarifari de l'ATM Lleida dona cobertura a tretze comarques —la Noguera, les Garrigues, el Segrià, el Pla d'Urgell, l'Urgell, la Segarra, el Pallars Jussà, l'Alt Urgell, l'Alta Ribagorça, el Pallars Sobirà, l'Aran, la Cerdanya i el Solsonès—, amb una població aproximada de 440.000 habitants distribuïts en 242 municipis.

Amb aquest nou servei, el Consell Comarcal de la Cerdanya vol acostar els tràmits administratius als usuaris del transport públic i reforçar l'accés a la mobilitat en un territori de muntanya, evitant desplaçaments innecessaris i millorant l'atenció a la ciutadania.

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El Centre d'Atenció al Client de l'ATM Lleida atén els usuaris a la recepció del Consell Comarcal de la Cerdanya de dilluns a divendres, de les nou del matí a les dues del migdia.

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